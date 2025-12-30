Nechcel byť herec, lebo jeho otca každý poznal. Tento známy chlapec cestoval až do Kanady, aby sa našiel
Chcel všetkým dokázať, že sa vie rozhodovať sám.
Kým bol ešte malý chlapec, mama ho so sebou brávala na automobilové preteky. Mal tam veľa kamarátov, ktorí mu občas dovolili, aby si šoférovanie vyskúšal, alebo mu požičali kľúče od auta, nech zaparkuje. Keď si neskôr ako dospelý robil vodičský preukaz, za volantom nemal jediný problém.
Aj keď odmalička trávil s rodičmi veľa času v divadle, práve preto, že boli známi, sa sám herectvu spočiatku vyhýbal. Nechcel sa presadiť len vďaka tomu, že jeho otca všetci poznali, a tak sa rozhodol svetu dokázať, že si svoju identitu vie vybudovať aj sám.