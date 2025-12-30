Nechcel byť herec, lebo jeho otca každý poznal. Tento známy chlapec cestoval až do Kanady, aby sa našiel - Dobré noviny
Nechcel byť herec, lebo jeho otca každý poznal. Tento známy chlapec cestoval až do Kanady, aby sa našiel
Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

David Gránský sa stal znova otcom.

Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Nechcel byť herec, lebo jeho otca každý poznal. Tento známy chlapec cestoval až do Kanady, aby sa našiel

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/V.P.

Chcel všetkým dokázať, že sa vie rozhodovať sám.

Kým bol ešte malý chlapec, mama ho so sebou brávala na automobilové preteky. Mal tam veľa kamarátov, ktorí mu občas dovolili, aby si šoférovanie vyskúšal, alebo mu požičali kľúče od auta, nech zaparkuje. Keď si neskôr ako dospelý robil vodičský preukaz, za volantom nemal jediný problém.

Aj keď odmalička trávil s rodičmi veľa času v divadle, práve preto, že boli známi, sa sám herectvu spočiatku vyhýbal. Nechcel sa presadiť len vďaka tomu, že jeho otca všetci poznali, a tak sa rozhodol svetu dokázať, že si svoju identitu vie vybudovať aj sám.

Viete, o koho ide?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

