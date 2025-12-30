Ponúkne každého, kto k nej zavíta. Kamila Magálová pečie pre silvestrovské návštevy jemné syrové pečivo - Dobré noviny
Ponúkne každého, kto k nej zavíta. Kamila Magálová pečie pre silvestrovské návštevy jemné syrové pečivo
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ponúkne každého, kto k nej zavíta. Kamila Magálová pečie pre silvestrovské návštevy jemné syrové pečivo

Kamila Magálová a jej sviatočné pečivo.
Kamila Magálová a jej sviatočné pečivo. — Foto: Reprofoto/ČT - 13. komnata, Reprofoto/Tajomstvo mojej kuchyne

V jednej veci je vraj známa herečka nepoučiteľná.

Ak by len sedela na mieste, vyschla by, preto sa rozhodla, že bude aktívna dovtedy, kým o ňu bude záujem. Obľúbená herečka Kamila Magálová, ktorej meno si mnohí spájajú aj so známou kulinárskou reláciou, pohostí každého, kto k nej zavíta, a aj keď je náhodou doma sama, každý deň si varí. V jednej veci je však nepoučiteľná.

Učí sa variť menej

„Bola som zvyknutá variť vždy minimálne pre štyroch, piatich, neviem variť v malom. Vždy mi potom veľa ostane, musím to dať do mrazničky. Ktokoľvek príde na návštevu, tak u mňa jedlo a koláčik vždy nájde. Ale už sa učím variť menej, tak akurát pre jednu osobu,“ vysvetlila pre SME.

Počas sviatkov ani na jej stole nechýba mnoho dezertov a keď už je sladkého všade priveľa, staví na overenú klasiku v podobe syrového pečiva. „Je to rýchly recept. Keď sa ide niekde na návštevu, hlavne v týchto sviatočných dňoch, tak niečo priniesť musíte. Keď nemáte nič poruke, upečiete tieto mini syrové figúrky,“ hovorí v relácii Tajomstvo mojej kuchyne známa moderátorka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby sa s ingredienciami lepšie pracovalo, mali by mať izbovú teplotu. Herečka si múkou posype aj valček, ktorým cesto neskôr vyvaľká, a svojim priaznivcom odporúča, aby boli pri jeho príprave trpezliví. „Keďže je to mastné cesto, nepotrebujete papier na pečenie ani vymastiť plech,“ vysvetlila Kamila.

Silvestrovské pečivo Kamily Magálovej:

