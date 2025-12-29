Chystáte sa na hory? Rebríček najlepších lyžiarskych stredísk Európy vás prekvapí, nemusíte chodiť ďaleko
Dokonalé svahy máme za rohom.
Zima v Európe má mnoho podôb. Zatiaľ čo niektorí lyžiari každoročne mieria na rovnaké miesta, iní sa nechávajú inšpirovať rebríčkami, ktoré odhaľujú to najlepšie, čo starý kontinent ponúka. Práve jeden z nich ukazuje, že za výnimočnými svahmi, kvalitnými službami a nezabudnuteľnou atmosférou netreba cestovať na druhý koniec sveta – niektoré z najlepších lyžiarskych stredísk máme hneď za rohom.
Hlas cestovateľov
Portál European Best Destinations zverejnil rebríček najlepších lyžiarskych stredísk v Európe, ktorý vznikol na základe hlasovania viac ako 1,2 milióna cestovateľov zo 184 krajín sveta. Výsledkom je výber desiatich miest, ktoré vo svojich krajinách patria k absolútnej špičke.
Rebríček vzniká už desať rokov a okrem celkového hodnotenia sa venuje aj rodinným strediskám, luxusným dovolenkám či dostupným lyžovačkám. Do aktuálneho výberu sa dostali strediská, ktoré boli počas uplynulého obdobia medzi návštevníkmi najvyhľadávanejšie.
Európska špička
Na prvom mieste sa umiestnilo Val Thorens vo Francúzsku, ktoré si titul najlepšieho lyžiarskeho strediska Európy odnieslo už po šiesty raz. Ide o najvyššie položené lyžiarske stredisko na kontinente – nachádza sa v nadmorskej výške 2 300 metrov. Rezort je známy aj tým, že ako jeden z mála ponúka až šesťmesačnú lyžiarsku sezónu bez prerušenia.
Druhé miesto patrí talianskemu Val Gardena, ktoré tvoria známe obce Ortisei, Santa Cristina a Selva. Stredisko je súčasťou oblasti Dolomiti Superski a ponúka napojenie na legendárnu Sellarondu. Podľa portálu ide o miesto vhodné pre začiatočníkov aj skúsených lyžiarov, pričom dôraz kladie aj na kvalitnú gastronómiu, kultúru a športové školy pre všetky vekové kategórie.
Medzi najlepšiu trojicu sa dostal aj švajčiarsky Zermatt, ktorý sa na európskom pódiu objavil po prvý raz. Stredisko leží pod ikonickým Matterhornom a ponúka 360 kilometrov zjazdoviek rozprestierajúcich sa na území Švajčiarska aj Talianska. Zermatt patrí medzi najkrajšie aj najluxusnejšie lyžiarske destinácie v Európe.