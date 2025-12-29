Chystáte sa na hory? Rebríček najlepších lyžiarskych stredísk Európy vás prekvapí, nemusíte chodiť ďaleko - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chystáte sa na hory? Rebríček najlepších lyžiarskych stredísk Európy vás prekvapí, nemusíte chodiť ďaleko
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Róbert Remiáš s manželkou.

Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

SLEDUJE NÁS 206 888 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chystáte sa na hory? Rebríček najlepších lyžiarskych stredísk Európy vás prekvapí, nemusíte chodiť ďaleko

Ilustračné foto
Ilustračné foto — Foto: Freepik @wavebreakmedia_micro / Google Maps

Dokonalé svahy máme za rohom.

Zima v Európe má mnoho podôb. Zatiaľ čo niektorí lyžiari každoročne mieria na rovnaké miesta, iní sa nechávajú inšpirovať rebríčkami, ktoré odhaľujú to najlepšie, čo starý kontinent ponúka. Práve jeden z nich ukazuje, že za výnimočnými svahmi, kvalitnými službami a nezabudnuteľnou atmosférou netreba cestovať na druhý koniec sveta – niektoré z najlepších lyžiarskych stredísk máme hneď za rohom.

Hlas cestovateľov

Portál European Best Destinations zverejnil rebríček najlepších lyžiarskych stredísk v Európe, ktorý vznikol na základe hlasovania viac ako 1,2 milióna cestovateľov zo 184 krajín sveta. Výsledkom je výber desiatich miest, ktoré vo svojich krajinách patria k absolútnej špičke.

Foto: Freepik, @gpointstudio

Rebríček vzniká už desať rokov a okrem celkového hodnotenia sa venuje aj rodinným strediskám, luxusným dovolenkám či dostupným lyžovačkám. Do aktuálneho výberu sa dostali strediská, ktoré boli počas uplynulého obdobia medzi návštevníkmi najvyhľadávanejšie.

Európska špička

Na prvom mieste sa umiestnilo Val Thorens vo Francúzsku, ktoré si titul najlepšieho lyžiarskeho strediska Európy odnieslo už po šiesty raz. Ide o najvyššie položené lyžiarske stredisko na kontinente – nachádza sa v nadmorskej výške 2 300 metrov. Rezort je známy aj tým, že ako jeden z mála ponúka až šesťmesačnú lyžiarsku sezónu bez prerušenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ❄️ Val Thorens ❄️ (@val_thorens)

Druhé miesto patrí talianskemu Val Gardena, ktoré tvoria známe obce Ortisei, Santa Cristina a Selva. Stredisko je súčasťou oblasti Dolomiti Superski a ponúka napojenie na legendárnu Sellarondu. Podľa portálu ide o miesto vhodné pre začiatočníkov aj skúsených lyžiarov, pričom dôraz kladie aj na kvalitnú gastronómiu, kultúru a športové školy pre všetky vekové kategórie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa DOLOMITES Val Gardena | Gröden (@dolomitesvalgardena)

Medzi najlepšiu trojicu sa dostal aj švajčiarsky Zermatt, ktorý sa na európskom pódiu objavil po prvý raz. Stredisko leží pod ikonickým Matterhornom a ponúka 360 kilometrov zjazdoviek rozprestierajúcich sa na území Švajčiarska aj Talianska. Zermatt patrí medzi najkrajšie aj najluxusnejšie lyžiarske destinácie v Európe.

Za najlepšími nemusíme cestovať ďaleko

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…