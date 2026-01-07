Najväčším darom pre starenky a starčekov je spoločne strávený čas. Jedna slovenská firma ide príkladom - Dobré noviny
Najväčším darom pre starenky a starčekov je spoločne strávený čas. Jedna slovenská firma ide príkladom
Najväčším darom pre starenky a starčekov je spoločne strávený čas. Jedna slovenská firma ide príkladom

Seniori vychovali jednu generáciu, oplaťme im to.
Seniori vychovali jednu generáciu, oplaťme im to. — Foto: DeutschMann

Seniori sú šťastní, že na nich niekto myslí, že ich vypočuje, aj s nimi posranduje, že im venuje čas. To je to najviac.

Najväčším darom pre starenky a starčekov je spoločne strávený čas. Jedna východoslovenská špedičná firma pre nich nezištne organizuje aktivity, kupuje potrebné veci a zmierňuje ich osamelosť, v čom by mohla ísť príkladom aj pre ostatných. DOBRÉ NOVINY sa o ich aktivitách rozprávali s Janou Okresovou.

Psychológovia upozorňujú, že nedostatok pravidelných spoločenských kontaktov môže u seniorov zhoršovať nielen psychickú pohodu, ale negatívne vplývať aj na fyzické zdravie. Čo s tým vaša organizácia robí? 

Vnímame, že pre seniorov je najväčším darom spoločný čas. Práve preto organizujeme podujatie DeutschMann pre seniorov raz ročne (v roku 2025 to bol už šiesty ročník) a zároveň ich pravidelne navštevujeme, aby sme im ukázali, že na nich myslíme nielen raz do roka, ale že ich spoločnosť a spoločný čas sú pre nás dôležité aj mimo veľkých podujatí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1427199909415204&set=pcb.1427211066080755

Ako ďalší významný dopad vidíme to, že naše aktivity inšpirujú aj ostatných. V našom okolí sme známa firma a máme silné sociálne siete, takže keď niečo začneme, často to motivuje aj iné firmy či organizácie k podobným krokom a projektom. Tak to bolo napríklad aj s návštevami seniorov. Keď sme prvýkrát prišli do Domu seniorov v Sečovciach, veľmi sa potešili, pretože takéto návštevy firiem nie sú bežné a seniori často pociťujú osamelosť. Bolo krásne vidieť ich radosť a úsmevy – presne takéto chvíle dávajú zmysel našej snahe.

Hugo a Adamko svoj vzťah k zvieratkám neskrývajú.
Prečítajte si tiež: Osemročný Adamko predával na trhoch medovníky, aby mohol peniaze poslať psíkom v útulku

Pripravili sme pre nich súťaže, zahrali karty, pošpásovali a priniesli im darčeky, aby sme im spríjemnili deň a ukázali, že nám na nich skutočne záleží. Sľúbili sme, že sa vrátime, a toto sľubované opakovanie je pre nás rovnako dôležité ako samotný prvý kontakt. Keď sme potom volali, aby sme naplánovali ďalšiu návštevu, zistili sme, že vo väčšine termínov už boli prítomné iné firmy alebo organizácie. To nás však potešilo – znamenalo to, že sa nám podarilo upozorniť na samotu seniorov a iní sa rozhodli venovať im svoj čas.

Ak to niekoho ďalšieho motivovalo, aby svoj čas venoval iným a prispel k tomu, aby seniori cítili viac radosti a pozornosti, veľmi nás to teší.

