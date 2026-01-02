Nedokázal pochopiť, že sestrina smrť nie je jeho chyba. Chlapca s dušou bohéma zachránila až láska
Keď mu do života vstúpila manželka a ich prvé dieťa, jeho svet sa obrátil naruby.
Otec chlapca z fotografie bol vášnivý horolezec a raz sa vydal na náročný výšľap, z ktorého sa už domov nevrátil. Jeho syn si dlho myslel, že je len na služobnej ceste a chvíľu, keď mu mama oznámila, že zomrel, si vôbec nepamätá. Jeho mozog túto spomienku totiž odfiltroval, pretože bola pre malého chlapca príliš bolestivá – a hoci táto bolesť ani po rokoch neutícha, známy spevák dnes vraví, že aj keď otec odišiel príliš skoro, dal mu úplne všetko.