Telo ho brzdí, vôľa nie. Pomôžme Michalovi udržať sa v športe, ktorý ho drží nad vodou - Dobré noviny
Telo ho brzdí, vôľa nie. Pomôžme Michalovi udržať sa v športe, ktorý ho drží nad vodou
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová.

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Telo ho brzdí, vôľa nie. Pomôžme Michalovi udržať sa v športe, ktorý ho drží nad vodou

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Podporme Michala a jeho cestu v boccii a florbale.

Michal Breznay – pre priateľov jednoducho Brezy – má ťažké telesné postihnutie následkom detskej mozgovej obrny. Pohybuje sa na invalidnom vozíku a v každodennom živote sa spolieha na pomoc osobných asistentov. Napriek tomu – alebo možno práve preto – je jeho život úzko spätý so športom. So súťažami, tréningami, cestami a cieľmi, ktoré presahujú hranice Slovenska.

Michal pochádza zo Spišskej Novej Vsi, dnes žije v Košiciach. Šport preňho neznamená len fyzickú aktivitu. Je to spôsob sebarealizácie, motivácia, zmysel a dôkaz, že aj s hendikepom sa dá žiť aktívny a naplnený život.

Boccia – paralympijský šport, ktorý učí presnosti aj trpezlivosti

Boccii sa Michal venuje od roku 2017. Je členom športového klubu ZOM Prešov a pravidelne sa zúčastňuje ligových súťaží, Majstrovstiev Slovenska aj medzinárodných turnajov v Česku a Poľsku. Súťaží v kategóriách BC2 jednotlivci a BC1/BC2 tímy.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Boccia je paralympijský šport hraný v interiéri so špeciálnymi koženkovými loptami. Na prvý pohľad môže pôsobiť jednoducho, no v skutočnosti ide o technicky a mentálne veľmi náročnú disciplínu, kde rozhoduje presnosť, taktika a koncentrácia.

A práve tu naráža Michal, ako mnohí parasportovci, na realitu financií. Každý hráč potrebuje vlastnú sadu 13 lôpt. Cena kvalitného vybavenia sa pohybuje od 500 do 1 200 eur, k tomu treba pripočítať cestovné náklady, ubytovanie, štartovné a náklady na osobného asistenta.

Vďaka podpore darcov cez portál ĽudiaĽuďom.sk sa Michalovi v minulosti podarilo zakúpiť časť lôpt a špeciálny kufrík. Na to, aby mohol naplno absolvovať sezónu a napredovať, však potrebuje doplniť zvyšok vybavenia a zabezpečiť financie na turnaje.

Jeho cieľ je jasný: zlepšovať sa, dosiahnuť stabilitu v hre a v budúcnosti sa prebojovať až do slovenskej reprezentácie.

Nová výzva: florbal a aktívny invalidný vozík

