Telo ho brzdí, vôľa nie. Pomôžme Michalovi udržať sa v športe, ktorý ho drží nad vodou
Podporme Michala a jeho cestu v boccii a florbale.
Michal Breznay – pre priateľov jednoducho Brezy – má ťažké telesné postihnutie následkom detskej mozgovej obrny. Pohybuje sa na invalidnom vozíku a v každodennom živote sa spolieha na pomoc osobných asistentov. Napriek tomu – alebo možno práve preto – je jeho život úzko spätý so športom. So súťažami, tréningami, cestami a cieľmi, ktoré presahujú hranice Slovenska.
Michal pochádza zo Spišskej Novej Vsi, dnes žije v Košiciach. Šport preňho neznamená len fyzickú aktivitu. Je to spôsob sebarealizácie, motivácia, zmysel a dôkaz, že aj s hendikepom sa dá žiť aktívny a naplnený život.
Boccia – paralympijský šport, ktorý učí presnosti aj trpezlivosti
Boccii sa Michal venuje od roku 2017. Je členom športového klubu ZOM Prešov a pravidelne sa zúčastňuje ligových súťaží, Majstrovstiev Slovenska aj medzinárodných turnajov v Česku a Poľsku. Súťaží v kategóriách BC2 jednotlivci a BC1/BC2 tímy.
Boccia je paralympijský šport hraný v interiéri so špeciálnymi koženkovými loptami. Na prvý pohľad môže pôsobiť jednoducho, no v skutočnosti ide o technicky a mentálne veľmi náročnú disciplínu, kde rozhoduje presnosť, taktika a koncentrácia.
A práve tu naráža Michal, ako mnohí parasportovci, na realitu financií. Každý hráč potrebuje vlastnú sadu 13 lôpt. Cena kvalitného vybavenia sa pohybuje od 500 do 1 200 eur, k tomu treba pripočítať cestovné náklady, ubytovanie, štartovné a náklady na osobného asistenta.
Vďaka podpore darcov cez portál ĽudiaĽuďom.sk sa Michalovi v minulosti podarilo zakúpiť časť lôpt a špeciálny kufrík. Na to, aby mohol naplno absolvovať sezónu a napredovať, však potrebuje doplniť zvyšok vybavenia a zabezpečiť financie na turnaje.
Jeho cieľ je jasný: zlepšovať sa, dosiahnuť stabilitu v hre a v budúcnosti sa prebojovať až do slovenskej reprezentácie.