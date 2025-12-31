Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň
Ty hanblivý evanjelik, vyčítala mu.
Bol tichý, rozvážny režisér a mnohých šokovalo, keď sa objavil vo dvojici s očarujúcimi ženami. Chvíľu to vyzeralo, že si Peter Mikulík vezme Milku Vášáryovú, no napokon mu srdce ukradla divoška a rebelka, ktorá vtedy žila naplno a bez mantinelov – Zuzana Kocúriková. Hoci mu kedysi vyčítala, že ako hanblivý evanjelik nedokáže ukázať svoje city, počas neuveriteľných 57 rokov spoločného života dokázali, že protiklady sa skutočne priťahujú.
No vidíte? Nevidí!
Ako malý chlapec bol vraj Peter Mikulík skôr hanblivý a nikdy nebol priebojný medzi inými deťmi. Zmenilo sa to v momente, keď im v škole v prvom ročníku oznámili, že vyberú 10 detí do rozhlasovej družiny. „Ja som nikdy nebol ambiciózny človek a toto bolo jedinýkrát, kedy som sa votrel medzi tú skupinu a išiel som s nimi, hoci som nebol vybraný,“ spomínal v Portréte TA3 Peter Mikulík, ktorému na skúškach ako jedinému oznámili, že raz z neho určite bude herec.
Takmer sa to aj splnilo, no na prijímacích skúškach neuspel, pretože už v tom čase nosil okuliare a nedovidel na fotografiu, z ktorej mal na vyzvanie jedného člena komisie pomenovať alebo spočítať ľudí, ktorí sa na nej nachádzali. „No vidíte? Nevidí!“ žartoval člen komisie. Po tomto nezdare išiel radšej na skúšky na réžiu. „Tam mohol byť aj človek s okuliarmi,“ zasmial sa Mikulík, ktorý ešte počas školy režíroval dvojicu Satinský-Lasica a nakoniec začal spolupracovať s tými najvýznamnejšími umelcami. A každý z nich obdivoval Mikulíkovu budúcu manželku Zuzanu Kocúrikovú, ktorá o nápadníkov nemala núdzu – medzi nimi boli aj Julo Satinský, Milan Lasica či Vlado Černý.
Divoška a rebelka
„Bol som do nej vášnivo zamilovaný, no ona o tom nevedela,“ priznával so smiechom Černý. Zuzana Kocúriková si ale nakoniec vybrala Petra Mikulíka, ktorý bol jej absolútnym opakom. To, že neemigrovala na západ, jej absolútne zmenilo život.