Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Janka Kovalčíková s manželom Adamom.

Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

SLEDUJE NÁS 206 858 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.
Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková. — Foto: Promo fotografie STVR (Sieň slávy); Reprofoto TA3 - Portrét

Ty hanblivý evanjelik, vyčítala mu.

Bol tichý, rozvážny režisér a mnohých šokovalo, keď sa objavil vo dvojici s očarujúcimi ženami. Chvíľu to vyzeralo, že si Peter Mikulík vezme Milku Vášáryovú, no napokon mu srdce ukradla divoška a rebelka, ktorá vtedy žila naplno a bez mantinelov – Zuzana Kocúriková. Hoci mu kedysi vyčítala, že ako hanblivý evanjelik nedokáže ukázať svoje city, počas neuveriteľných 57 rokov spoločného života dokázali, že protiklady sa skutočne priťahujú.

Peter Mikulík.
Peter Mikulík. Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

No vidíte? Nevidí!

Ako malý chlapec bol vraj Peter Mikulík skôr hanblivý a nikdy nebol priebojný medzi inými deťmi. Zmenilo sa to v momente, keď im v škole v prvom ročníku oznámili, že vyberú 10 detí do rozhlasovej družiny. „Ja som nikdy nebol ambiciózny človek a toto bolo jedinýkrát, kedy som sa votrel medzi tú skupinu a išiel som s nimi, hoci som nebol vybraný,“ spomínal v Portréte TA3 Peter Mikulík, ktorému na skúškach ako jedinému oznámili, že raz z neho určite bude herec.

Pavol Mikulík.
Prečítajte si tiež: Synovia ani manželka mu nedokázali odpustiť. Paľo Mikulík bol nežným, tichým a nenápadným džentlmenom

Takmer sa to aj splnilo, no na prijímacích skúškach neuspel, pretože už v tom čase nosil okuliare a nedovidel na fotografiu, z ktorej mal na vyzvanie jedného člena komisie pomenovať alebo spočítať ľudí, ktorí sa na nej nachádzali. „No vidíte? Nevidí!“ žartoval člen komisie. Po tomto nezdare išiel radšej na skúšky na réžiu. „Tam mohol byť aj človek s okuliarmi,“ zasmial sa Mikulík, ktorý ešte počas školy režíroval dvojicu Satinský-Lasica a nakoniec začal spolupracovať s tými najvýznamnejšími umelcami. A každý z nich obdivoval Mikulíkovu budúcu manželku Zuzanu Kocúrikovú, ktorá o nápadníkov nemala núdzu – medzi nimi boli aj Julo Satinský, Milan Lasica či Vlado Černý.

Peter Mikulík a Julo Satinský.
Peter Mikulík a Julo Satinský. Foto: Reprofoto TA3 - Portrét

Divoška a rebelka

„Bol som do nej vášnivo zamilovaný, no ona o tom nevedela,“ priznával so smiechom Černý. Zuzana Kocúriková si ale nakoniec vybrala Petra Mikulíka, ktorý bol jej absolútnym opakom. To, že neemigrovala na západ, jej absolútne zmenilo život.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…