Ich dni neriadi čas, ale prístroje a zdravotný stav syna. Pomôžme Alankovi zvládnuť boj, ktorý trvá roky
Dobré noviny
Ich dni neriadi čas, ale prístroje a zdravotný stav syna. Pomôžme Alankovi zvládnuť boj, ktorý trvá roky
Ich dni neriadi čas, ale prístroje a zdravotný stav syna. Pomôžme Alankovi zvládnuť boj, ktorý trvá roky

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Lekári hovorili o minimálnej šanci, rodičia sa však nikdy nevzdali.

Nie všetky príbehy sa odohrávajú na titulných stranách. Niektoré sa píšu potichu – v domácnostiach, kde sa dni neriadia časom, ale zdravotným stavom dieťaťa. Práve taký je aj príbeh 14-ročného Alana, ktorého rodina už roky zápasí s diagnózami, aké si väčšina z nás ani nevie predstaviť.

Bol ako ostatné detičky, no potom...

Alan sa narodil ako tretie dieťa rodičom Zore a Pavlovi. Už v ranom detstve sa u neho začala prejavovať vzácna genetická porucha DLG4, spojená so špecifickou formou ťažkého autizmu, vážnou neurologickou aj metabolickou poruchou. Jeho vývin sprevádzali bolesti, regresie a dlhé obdobia neistoty. Rodina sa však zomkla a od začiatku robí všetko preto, aby Alanovi poskytla čo najlepšiu možnú starostlivosť.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Najväčšia skúška prišla v roku 2020. Osemročný Alan musel nečakane podstúpiť operáciu agresívneho zhubného nádoru na mozgu. Nasledovala náročná onkologická liečba vrátane 32 ožarovaní a liečby metastáz v mieche. Alan síce prežil, no následky boli vážne – po liečbe ostal v stave blízkom bdelej kóme. Prognózy boli mimoriadne nepriaznivé.

Sila rodiny

Napriek tomu dnes Alan žije doma so svojou rodinou a je v trvalej domácej starostlivosti už šiesty rok. Tá si vyžaduje nepretržitú prítomnosť oboch rodičov – 24 hodín denne. Starostlivosť zahŕňa špeciálnu výživu, polohovanie, rehabilitáciu, odsávanie, výmenu kanýl a neustále sledovanie zdravotných prístrojov. Rodina funguje ako jeden súdržný celok a robí maximum, čo je v ľudských silách.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Aj napriek vážnemu zdravotnému stavu Alan napreduje. Jeho svalstvo neatrofuje, dokáže udržať očný kontakt, reaguje na zvuky, má zachované reflexy a s pomocou rodiny a špeciálnej pedagogičky zvládne aj sed. Každý takýto krok je výsledkom dlhodobej a systematickej starostlivosti.

Alanov prípad má však aj širší význam. Jeho rodičia sa aktívne zapojili do monitorovania a výskumu jeho stavu. Sledujú životné funkcie, zbierajú a vyhodnocujú dáta pomocou softvéru, ktorý vytvoril Alanov otec, a konzultujú ich s lekármi, odborníkmi na bdelú kómu aj vedcami zaoberajúcimi sa genetickou poruchou DLG4. Získané poznatky zdieľajú aj s ďalšími rodinami, ktoré doma ošetrujú ťažko choré deti.

Pomôcť môže každý

