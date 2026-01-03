Vylepšil ju nečakanou ingredienciou. Vláčna vianočka cukrára Maršálka je vďaka tomu jemná a nadýchaná - Dobré noviny
Vylepšil ju nečakanou ingredienciou. Vláčna vianočka cukrára Maršálka je vďaka tomu jemná a nadýchaná
Vylepšil ju nečakanou ingredienciou. Vláčna vianočka cukrára Maršálka je vďaka tomu jemná a nadýchaná

Josef Maršálek a jeho vianočka.
Josef Maršálek a jeho vianočka. — Foto: Instagram/marsalekjosef82

Nenechajte sa pomýliť, toto je najvláčnejšia vianočka, akú ste kedy mali.

Pečenie je podľa Josefa Maršálka radosť a často vraví, že hotové voňavé jedlo dokáže v ľuďoch vyvolať len tie najpríjemnejšie pocity. Možno práve preto je tomuto remeslu verný už roky a odvtedy, čo si k nemu v detstve našiel cestu, ho táto vášeň neopustila. Aj on však zažíva momenty, keď v kuchyni veci nejdú podľa jeho predstáv.

Každý si ju zamiluje

„Ak sa mi niekedy nedarí, je to na 99 percent preto, že som do hrnca nedal správnu náladu. A keďže to o sebe viem, keď si z rôznych dôvodov niečo naplánujem a stále mi do toho niečo vstupuje, naučil som sa to pečenie alebo varenie jednoducho odložiť,“ vysvetlil pre magazín Apetit.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10228432353061206&set=pb.1452695624.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Známy cukrár, ktorý niekoľko rokov pôsobil v zahraničí, je tiež autorom mnohých kuchárskych kníh a lektorom kurzov pečenia. Bol porotcom v programe Peče celá země a svoje recepty rád zdieľa s fanúšikmi aj prostredníctvom sociálnych sietí. Nedávno dokonca pridal tip na neobvyklú vianočku, ktorú si každý zamiluje.

Miriam Kalisová / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Symbolizuje podstatu Veľkej noci. Miriam Kalisová si pri pečení sviatočnej vianočky dáva pozor len na jedno

„Nenechajte sa pomýliť, toto je najvláčnejšia vianočka, ktorú ste kedy mali. Vďaka vláknine z dyne vydrží naozaj dlho jemná a nadýchaná,“ napísal k svojmu videoreceptu obľúbený cukrár a pridal aj overený tip na prípravu dyňového pyré.

Špeciálna vianočka Josefa Maršálka:

