Vylepšil ju nečakanou ingredienciou. Vláčna vianočka cukrára Maršálka je vďaka tomu jemná a nadýchaná
Nenechajte sa pomýliť, toto je najvláčnejšia vianočka, akú ste kedy mali.
Pečenie je podľa Josefa Maršálka radosť a často vraví, že hotové voňavé jedlo dokáže v ľuďoch vyvolať len tie najpríjemnejšie pocity. Možno práve preto je tomuto remeslu verný už roky a odvtedy, čo si k nemu v detstve našiel cestu, ho táto vášeň neopustila. Aj on však zažíva momenty, keď v kuchyni veci nejdú podľa jeho predstáv.
Každý si ju zamiluje
„Ak sa mi niekedy nedarí, je to na 99 percent preto, že som do hrnca nedal správnu náladu. A keďže to o sebe viem, keď si z rôznych dôvodov niečo naplánujem a stále mi do toho niečo vstupuje, naučil som sa to pečenie alebo varenie jednoducho odložiť,“ vysvetlil pre magazín Apetit.
Známy cukrár, ktorý niekoľko rokov pôsobil v zahraničí, je tiež autorom mnohých kuchárskych kníh a lektorom kurzov pečenia. Bol porotcom v programe Peče celá země a svoje recepty rád zdieľa s fanúšikmi aj prostredníctvom sociálnych sietí. Nedávno dokonca pridal tip na neobvyklú vianočku, ktorú si každý zamiluje.
„Nenechajte sa pomýliť, toto je najvláčnejšia vianočka, ktorú ste kedy mali. Vďaka vláknine z dyne vydrží naozaj dlho jemná a nadýchaná,“ napísal k svojmu videoreceptu obľúbený cukrár a pridal aj overený tip na prípravu dyňového pyré.