Parkinsonova choroba sa neozýva len trasom rúk. Prvé varovania prichádzajú oveľa skôr, upozorňuje neurológ
Existuje jediný vedecky potvrdený faktor, ktorý dokáže priaznivo ovplyvniť priebeh ochorenia.
Pán Parkinson. Aj takto podľa neurológa zvolenskej nemocnice Jána Necpála pacienti volajú svoju neľahkú diagnózu. V rozhovore pre Teleráno náš oceňovaný lekár vysvetlil, že Parkinsonova choroba sa začína oveľa skôr, než sa ozve trasom rúk. Expert upozornil na niekoľko dôležitých signálov.
20-tisíc Slovákov
„Najznámejším prejavom je tras. Asi tretina pacientov však tras vôbec nemá a vypadáva tak z diagnostického ‚okienka‘,“ vysvetlil v minulosti pre MY Zvolen neurológ, ktorý sa Parkinsonovej chorobe dlhodobo venuje. Práve preto býva ochorenie v počiatočných štádiách často prehliadané alebo zamieňané za iné problémy.
Ochorenie, ktoré postihuje približne 20-tisíc Slovákov, sa prejavuje aj u štyridsiatnikov alebo dokonca aj mladších. Podľa skúsenosti Necpála ale ochorením najčastejšie trpia šesťdesiatnici. „Čím vyšší vek, tým je väčšia pravdepodobnosť, že Parkinsonova choroba ‚príde‘,“ povedal o neurodegeneratívnej chorobe, ktorú spôsobuje úbytok dopamínu v mozgu a s týmto procesom sú spojené rôzne príznaky.
Pozor na skoré prejavy
Parkinsonova choroba sa neobjaví zo dňa na deň. Vyvíja sa pomaly a nenápadne. Kým sa pridajú viditeľné motorické ťažkosti, ako sú tras, spomalené pohyby či svalová stuhnutosť, telo môže vysielať varovné signály už dávno predtým.