Bez kúziel a ilúzií. Ľudia prezradili jednoduché techniky, ktoré im pomohli skoncovať so zlozvykmi
Bez kúziel a ilúzií. Ľudia prezradili jednoduché techniky, ktoré im pomohli skoncovať so zlozvykmi

— Foto: Freepik, @wirestock / Freepik, @freepik

Žiadne veľké predsavzatia, len malé kroky.

Na konci roka sa prirodzene obzeráme späť a zrazu si viac všímame veci, ktoré nám dlhodobo prekážajú. Medzi ne patria aj zlozvyky, ktoré sme celé mesiace prehliadali. Práve preto sa mnohí ľudia zamýšľajú nad tým, ako ich zmeniť tak, aby sa k nim už nevrátili. Ako si všíma portál Interez, diskusia na sociálnej sieti Reddit ukázala, že niektorí ľudia k tejto zmene pristúpili bez veľkých vyhlásení či sľubov – a podarilo sa im ju udržať.

Foto: Freepik, @drobotdean

Jeden z používateľov priznal, že má silnú návykovú osobnosť a nové rutiny si vytvára veľmi rýchlo. Zaujímalo ho preto, aké konkrétne techniky ostatným pomohli zbaviť sa fajčenia, prejedania, pitia alkoholu či iných zlozvykov, ktoré často stoja skôr na automatickom správaní než na skutočnej potrebe. Ostatní sa s ním ochotne podelili o svoje skúsenosti. V mnohých prípadoch pomohli prekvapivo jednoduché mentálne techniky.

Vnútorný signál

Jedna z techník pracuje s vedomým pomenovaním dôsledkov. Používateľ opísal, že si v hlave vytvoril akýsi „skrátený symbol“, ktorý v sebe nesie všetky negatívne následky zlozvyku.

Ilustračné obrázky.
Prečítajte si tiež: Jeden popoludňajší zlozvyk nás okráda o pekné sny. Vedci odhalili, kto stojí za nočnými morami

„Jasne si v sebe vysvetlím negatívne dôsledky toho zlozvyku. Premyslím si, ako tie následky ovplyvňujú mňa a ľudí okolo mňa. Robím to v mysli, ale dá sa to aj spísať. Potom z toho všetkého vytvorím akoby abstraktný objekt v mysli, ktorý v sebe nesie všetku túto analýzu v skrátenej forme. Tento ‚objekt‘ potom vyvolám, keď sa chystám urobiť správanie, ktoré chcem zmeniť,“ vysvetlil.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Paola Aguilar

Postupom času sa z tejto mentálnej brzdy stal reflex. „Prestať s týmto správaním si vyžaduje opakované používanie tejto techniky, ale postupne dokážem zastaviť reakciu už skôr a skôr,“ uviedol a dodal, že mu to pomohlo pri obhrýzaní nechtov aj pri impulzívnych reakciách. Čím úprimnejší k sebe bol, tým ľahšie bolo zastaviť sa.

Jedna veta a predstava budúcnosti

