VIDEO: Takto vyzerá pôrod pre VIP rodičky v Dubaji. Luxus ako z päťhviezdičkového hotela rozdelil ľudí
Vlastnú izbu na oddych ponúkajú aj mužovi.
Keď si predstavíme pôrod na Slovensku, väčšina z nás myslí na nemocničnú izbu, lôžko, základnú starostlivosť, spoločnú izbu s inými rodičkami a niekde možno aj na nutnosť priniesť si vlastný toaletný papier či príbor. V Dubaji však pre tých najbohatších existuje úplne iný svet – svet luxusu, komfortu a služieb na úrovni päťhviezdičkového hotela. Influencerka Soudi nedávno ukázala svojim fanúšikom, ako vyzerá pôrod pre VIP klientky a video vyvolalo poriadny rozruch.
Oddychová miestnosť pre mužov
Soudi, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje aj s manželom Jamalom, ukázala, že VIP pôrodná izba zahŕňa priestrannú spálňu pre matku a dieťa, vlastnú kúpeľňu s obrovskou vaňou, obývaciu miestnosť pre návštevy rodiny a priateľov, občerstvenie s čokoládou a kávou, veľkú jedáleň s možnosťou osobného kuchára, súkromnú záhradu, ak by ste zatúžili po čerstvom vzduchu, a dokonca aj dekorácie a fotokútik pripravený pre manželov na privítanie bábätka.
Podľa Soudi mal manžel počas pôrodu vlastnú izbu, kde si mohol oddýchnuť, na čom sa fanúšikovia dobre pobavili. „Prepáč, ale od čoho si majú muži počas pôrodu odpočinúť? Od toho, že dýchajú?“ glosovali v komentároch.
Horlivá diskusia
VIP pôrod zahŕňa aj možnosť objednať si raňajky, obed a večeru podľa vlastného výberu, to všetko kedykoľvek počas dňa. Soudi svoju skúsenosť zhrnula slovami, že sa cítila milovaná, opatrovaná a rozmaznávaná a určite by to odporučila aj iným ženám, ktoré si môžu dovoliť podobný luxus. Príspevok následne vyvolal aj rozporuplné reakcie fanúšikov.