VIDEO: Takto vyzerá pôrod pre VIP rodičky v Dubaji. Luxus ako z päťhviezdičkového hotela rozdelil ľudí
Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Ivana a Marián Gáboríkovci.

Vraveli o nej, že je zlatokopkou. Marián Gáborík je dobrák, ktorý svoju Ivanu dostal z dna

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

VIDEO: Takto vyzerá pôrod pre VIP rodičky v Dubaji. Luxus ako z päťhviezdičkového hotela rozdelil ľudí

— Foto: Instagram - @soudiofarabia

Vlastnú izbu na oddych ponúkajú aj mužovi.

Keď si predstavíme pôrod na Slovensku, väčšina z nás myslí na nemocničnú izbu, lôžko, základnú starostlivosť, spoločnú izbu s inými rodičkami a niekde možno aj na nutnosť priniesť si vlastný toaletný papier či príbor. V Dubaji však pre tých najbohatších existuje úplne iný svet – svet luxusu, komfortu a služieb na úrovni päťhviezdičkového hotela. Influencerka Soudi nedávno ukázala svojim fanúšikom, ako vyzerá pôrod pre VIP klientky a video vyvolalo poriadny rozruch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Soudi✨ (@soudiofarabia)

Oddychová miestnosť pre mužov

Soudi, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje aj s manželom Jamalom, ukázala, že VIP pôrodná izba zahŕňa priestrannú spálňu pre matku a dieťa, vlastnú kúpeľňu s obrovskou vaňou, obývaciu miestnosť pre návštevy rodiny a priateľov, občerstvenie s čokoládou a kávou, veľkú jedáleň s možnosťou osobného kuchára, súkromnú záhradu, ak by ste zatúžili po čerstvom vzduchu, a dokonca aj dekorácie a fotokútik pripravený pre manželov na privítanie bábätka.

Slovenka Veronika sa v Dubaji cíti ako doma.
Prečítajte si tiež: Prvý byt v Dubaji predala svetovému hráčovi pokru. Slovenka Veronika tam dopriala bývanie aj sebe

Podľa Soudi mal manžel počas pôrodu vlastnú izbu, kde si mohol oddýchnuť, na čom sa fanúšikovia dobre pobavili. „Prepáč, ale od čoho si majú muži počas pôrodu odpočinúť? Od toho, že dýchajú?“ glosovali v komentároch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Soudi✨ (@soudiofarabia)

Horlivá diskusia

VIP pôrod zahŕňa aj možnosť objednať si raňajky, obed a večeru podľa vlastného výberu, to všetko kedykoľvek počas dňa. Soudi svoju skúsenosť zhrnula slovami, že sa cítila milovaná, opatrovaná a rozmaznávaná a určite by to odporučila aj iným ženám, ktoré si môžu dovoliť podobný luxus. Príspevok následne vyvolal aj rozporuplné reakcie fanúšikov.

