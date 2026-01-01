Počas zemiakovej brigády vymyslel operu. Známy mladík v tvrdej konkurencii potil krv, no nakoniec uspel
Z konkurencie, ktorej musel čeliť na začiatku svojej kariéry, vraj doslova potil krv.
Mladík z fotografie nemal v detstve práve ideálny vzťah k jedlu. Stravovanie považoval za stratu času a zvykol hovorievať, že vedci by mali vynájsť pilulky podobné lentilkám, ktoré by človeka jednoducho zasýtili. Fascinovalo ho more, dlho sa chcel stať lodným inžinierom, no po maturite na Strednej priemyselnej škole strojníckej nakoniec zakotvil v úplne inom odbore. Práve vďaka tomuto rozhodnutiu ho nakoniec spoznalo celé Slovensko.