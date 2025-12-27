Choroba sa začala urážkami, ktoré dostávala. Tereza Mašková našla pokoj pri vnímavom Slovákovi Oliverovi - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Choroba sa začala urážkami, ktoré dostávala. Tereza Mašková našla pokoj pri vnímavom Slovákovi Oliverovi
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 902 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Choroba sa začala urážkami, ktoré dostávala. Tereza Mašková našla pokoj pri vnímavom Slovákovi Oliverovi

Tereza Mašková našla šťastie pri Oliverovi.
Tereza Mašková našla šťastie pri Oliverovi. — Foto: Instagram @ terezaa.maskova

Speváčka s ružovými vlasmi pred rokmi triumfovala v československej SuperStar.

„Nie, nepôjdem, nemôžem. Na to nemám odvahu," hovorila si vystresovaná, keď sa odhodlávala prihlásiť sa do najznámejšej speváckej súťaže. Tereza Mašková napokon československú SuperStar vyhrala a jej život sa zmenil. Sláva mala svetlé, ale aj temnejšie stránky. Ružovovlasá speváčka veľmi zle znášala urážky, ktoré jej niektorí písali - si tučná, hnusná, vyzeráš ako Shrek! Práve táto trauma spúšťala chorobu, s ktorou bojovala od tínedžerských čias.

Tereza mala šťastie, že sa pri nej nachádzal človek, ktorý jej rozumel, ktorý ju počúval, ktorý vedel rešpektovať jej hranice. Do Olivera sa napokon zamilovala a hoci svadbu s vnímavým Slovákom trikrát odložila, dnes sú už svoji a majú aj krásne plány do budúcnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza Anna Mašková (@terezaa.maskova)

Nepôjdem, nemôžem

Rodáčka z českého mesta Třinec začala so spevom už v šiestich rokoch, keď nastúpila na Základnú umeleckú školu. „Potom som sa tomu venovala viac. V pätnástich rokoch som išla na konzervatórium do Prahy,“ prezradila pre portál iDnes.cz s tým, že na konzervatóriu aj zostala študovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza Anna Mašková (@terezaa.maskova)

V roku 2018 sa sama prihlásila do speváckej súťaže SuperStar. „Keď som videla upútavky, hovorila som si: „Nie, nepôjdem, nemôžem. Na to nemám odvahu. “Nakoniec som si povedala, prečo to neskúsiť, na staré kolená? Tak som to skúsila a ono to vyšlo,“ spomínala Tereza ďalej v rozhovore, ako to všetko začalo.

Začala žiť svoj sen

Účasť v súťaži sa jej napokon vyplatila, keďže sa stala jej víťazkou. A Terezin život po skončení SuperStar nabral celkom nový životný rozmer. „Zmenilo sa veľa vecí. Môžem naplno žiť svoj sen, čo som vždy chcela, a to, že koncertujem. Dostala som aj krásne pracovné ponuky. Takže si to naplno užívam. Dá sa povedať, že som si splnila sen, pretože ja asi nič iné neviem,“ prezradila speváčka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza Anna Mašková (@terezaa.maskova)

Napriek tomu, že v hudobnej kariére sa ružovovlasej umelkyni darilo a na pódiách mala úspech, šťastie je to však neprinieslo. Skôr naopak. V súkromí totiž zápasila s vážnou diagnózou. Priznala, že od svojich 14 rokov bojuje s bulímiou, ktorá začala práve s komentármi „fanúšikov“ na jej vzhľad na sociálnych sieťach.

Tučná a hnusná

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…