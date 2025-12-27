Choroba sa začala urážkami, ktoré dostávala. Tereza Mašková našla pokoj pri vnímavom Slovákovi Oliverovi
Speváčka s ružovými vlasmi pred rokmi triumfovala v československej SuperStar.
„Nie, nepôjdem, nemôžem. Na to nemám odvahu," hovorila si vystresovaná, keď sa odhodlávala prihlásiť sa do najznámejšej speváckej súťaže. Tereza Mašková napokon československú SuperStar vyhrala a jej život sa zmenil. Sláva mala svetlé, ale aj temnejšie stránky. Ružovovlasá speváčka veľmi zle znášala urážky, ktoré jej niektorí písali - si tučná, hnusná, vyzeráš ako Shrek! Práve táto trauma spúšťala chorobu, s ktorou bojovala od tínedžerských čias.
Tereza mala šťastie, že sa pri nej nachádzal človek, ktorý jej rozumel, ktorý ju počúval, ktorý vedel rešpektovať jej hranice. Do Olivera sa napokon zamilovala a hoci svadbu s vnímavým Slovákom trikrát odložila, dnes sú už svoji a majú aj krásne plány do budúcnosti.
Nepôjdem, nemôžem
Rodáčka z českého mesta Třinec začala so spevom už v šiestich rokoch, keď nastúpila na Základnú umeleckú školu. „Potom som sa tomu venovala viac. V pätnástich rokoch som išla na konzervatórium do Prahy,“ prezradila pre portál iDnes.cz s tým, že na konzervatóriu aj zostala študovať.
V roku 2018 sa sama prihlásila do speváckej súťaže SuperStar. „Keď som videla upútavky, hovorila som si: „Nie, nepôjdem, nemôžem. Na to nemám odvahu. “Nakoniec som si povedala, prečo to neskúsiť, na staré kolená? Tak som to skúsila a ono to vyšlo,“ spomínala Tereza ďalej v rozhovore, ako to všetko začalo.
Začala žiť svoj sen
Účasť v súťaži sa jej napokon vyplatila, keďže sa stala jej víťazkou. A Terezin život po skončení SuperStar nabral celkom nový životný rozmer. „Zmenilo sa veľa vecí. Môžem naplno žiť svoj sen, čo som vždy chcela, a to, že koncertujem. Dostala som aj krásne pracovné ponuky. Takže si to naplno užívam. Dá sa povedať, že som si splnila sen, pretože ja asi nič iné neviem,“ prezradila speváčka.
Napriek tomu, že v hudobnej kariére sa ružovovlasej umelkyni darilo a na pódiách mala úspech, šťastie je to však neprinieslo. Skôr naopak. V súkromí totiž zápasila s vážnou diagnózou. Priznala, že od svojich 14 rokov bojuje s bulímiou, ktorá začala práve s komentármi „fanúšikov“ na jej vzhľad na sociálnych sieťach.