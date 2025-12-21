Zora Czoborová má na injekcie na chudnutie jednoznačnú odpoveď: Dôležité sú podľa nej tri veci
Športovkyňa je známa tým, že preferuje zdravý životný štýl.
Zora Czoborová sa dlhé roky venuje športu a vyznáva zdravý životný štýl. Ako hovorí, základom sú pre ňu zdravé návyky, pravidelný pohyb a disciplína. Aj preto sa môže pýšiť štíhlou a vyšportovanou postavou, po akej túžia nielen mnohé ženy, ale aj muži.
Barlička
Nie každému sa však darí zhodiť prebytočné kilá a mať výzor, aký by chcel. Mohí sa preto vydávajú tou ľahšou cestou a siahajú napríklad aj po injekciách na chudnutie, ktoré síce dokážu rýchlo hmotnosť korigovať, ale ako známa fitnesska upozornila v rozhovore pre Život, vždy treba brať do úvahy aj prípadné škody, ktoré môžu spôsobiť.
„Vnímam ich skôr ako dočasnú podporu - akúsi „barličku“, ktorá síce dokáže rýchlo znížiť hmotnosť, no vždy treba brať do úvahy vedľajšie účinky a riziká. Veľa o týchto látkach ešte nevieme a ich dlhodobé účinky na metabolizmus, hormóny či signály hladu a sýtosti sú neisté,“ myslí si Zora Czoborová, ktorá zároveň dodáva, že samozrejme u ľudí s takzvanou morbídnou obezitou, ktorých život je v ohrození, môže mať takáto medicínska posila veľký význam a dokáže im zachrániť zdravie.
Tri veci sú nenahraditeľné
„Jednoznačne. Ale nemalo by sa z toho stať instagramové chudnutie pre celebrity, ktoré nevedia zhodiť sedem kíl. Je to zásah do metabolizmu, do hormónov, do signálov hladu a sýtosti. Hlavne - nevieme, čo to s nami spraví o päť alebo desať rokov. Nikto to nevie,“ vysvetľuje ďalej známa fitnesska.
Podľa nej tieto injekcie môžu byť oprávnené tam, kde ide o zdravie a ohrozenie života alebo pohybového aparátu. „Ale nie tam, kde ide len o estetiku a rýchly efekt. Zdravé návyky, pravidelný pohyb a disciplína zostávajú nenahraditeľné. A práve toto je posolstvo, ktoré by sme si mali všetci pripomínať,“ dodáva športovkyňa.