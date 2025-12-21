Zora Czoborová má na injekcie na chudnutie jednoznačnú odpoveď: Dôležité sú podľa nej tri veci - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zora Czoborová má na injekcie na chudnutie jednoznačnú odpoveď: Dôležité sú podľa nej tri veci
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Futbalista o svojom súkromí absolútne nehovorí.

Dlho bol sám a nechápal prečo. Hviezdny futbalista lásku našiel v momente, keď to najmenej čakal

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

SLEDUJE NÁS 206 939 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zora Czoborová má na injekcie na chudnutie jednoznačnú odpoveď: Dôležité sú podľa nej tri veci

Zora Czoborová si na zdravom životnom štýle zakladá.
Zora Czoborová si na zdravom životnom štýle zakladá. — Foto: Instagram @ zoraczoborova

Športovkyňa je známa tým, že preferuje zdravý životný štýl.

Zora Czoborová sa dlhé roky venuje športu a vyznáva zdravý životný štýl. Ako hovorí, základom sú pre ňu zdravé návyky, pravidelný pohyb a disciplína. Aj preto sa môže pýšiť štíhlou a vyšportovanou postavou, po akej túžia nielen mnohé ženy, ale aj muži.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

Barlička

Nie každému sa však darí zhodiť prebytočné kilá a mať výzor, aký by chcel. Mohí sa preto vydávajú tou ľahšou cestou a siahajú napríklad aj po injekciách na chudnutie, ktoré síce dokážu rýchlo hmotnosť korigovať, ale ako známa fitnesska upozornila v rozhovore pre Život, vždy treba brať do úvahy aj prípadné škody, ktoré môžu spôsobiť.

Zora Czoborová s manželom Petrom
Prečítajte si tiež: Pre 14-ročný vekový rozdiel sa raz rozišli. Zora Czoborová pri Petrovi napokon našla svoje šťastie

„Vnímam ich skôr ako dočasnú podporu - akúsi „barličku“, ktorá síce dokáže rýchlo znížiť hmotnosť, no vždy treba brať do úvahy vedľajšie účinky a riziká. Veľa o týchto látkach ešte nevieme a ich dlhodobé účinky na metabolizmus, hormóny či signály hladu a sýtosti sú neisté,“ myslí si Zora Czoborová, ktorá zároveň dodáva, že samozrejme u ľudí s takzvanou morbídnou obezitou, ktorých život je v ohrození, môže mať takáto medicínska posila veľký význam a dokáže im zachrániť zdravie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Inka Sombaty (@inkasombaty)

Tri veci sú nenahraditeľné

„Jednoznačne. Ale nemalo by sa z toho stať instagramové chudnutie pre celebrity, ktoré nevedia zhodiť sedem kíl. Je to zásah do metabolizmu, do hormónov, do signálov hladu a sýtosti. Hlavne - nevieme, čo to s nami spraví o päť alebo desať rokov. Nikto to nevie,“ vysvetľuje ďalej známa fitnesska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zora Czoborova (@zoraczoborova)

Podľa nej tieto injekcie môžu byť oprávnené tam, kde ide o zdravie a ohrozenie života alebo pohybového aparátu. „Ale nie tam, kde ide len o estetiku a rýchly efekt. Zdravé návyky, pravidelný pohyb a disciplína zostávajú nenahraditeľné. A práve toto je posolstvo, ktoré by sme si mali všetci pripomínať,“ dodáva športovkyňa.

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.
Prečítajte si tiež: Už 36 rokov si udržuje rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej spočíva v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Už ste čítali?

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

 Lucka mi dala všetko na zlatom podnose, prezradil.

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…