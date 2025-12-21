Vie ju pochváliť, ale nastaviť jej aj zrkadlo. Helena Vodráčková a Martin sú spolu šťastní už 25 rokov
Česká speváčka je vydatá po druhýkrát.
Napriek tomu, že mnohí im zo začiatku nepriali, oni všetkým dokázali, že ich láska je skutočná. Helena Vondráčková a jej manžel Martin Michal trávia spoločne veľa času nielen v súkromí, ale aj v práci, keďže Martin je zároveň aj speváčkiným manažérom.
Ako však umelkyňa priznala v rozhovore pre Život, jej úspech ale neberie ako samozrejmosť. Obaja si výborne rozumejú už 25 rokov a Helena prezradila viac z ich spoločného života a tiež to, či niekedy priniesla obetu kvôli láske.
Vydupala si ho
Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil. Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala.
„Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa ešte kedysi pre portál Život v Česku.