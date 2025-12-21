Vie ju pochváliť, ale nastaviť jej aj zrkadlo. Helena Vodráčková a Martin sú spolu šťastní už 25 rokov - Dobré noviny
Dobré noviny
Vie ju pochváliť, ale nastaviť jej aj zrkadlo. Helena Vodráčková a Martin sú spolu šťastní už 25 rokov
Vie ju pochváliť, ale nastaviť jej aj zrkadlo. Helena Vodráčková a Martin sú spolu šťastní už 25 rokov

Helena Vondráčková našla šťastie pri Martinovi.
Helena Vondráčková našla šťastie pri Martinovi. — Foto: Instagram @ helenavondrackovacz

Česká speváčka je vydatá po druhýkrát.

Napriek tomu, že mnohí im zo začiatku nepriali, oni všetkým dokázali, že ich láska je skutočná. Helena Vondráčková a jej manžel Martin Michal trávia spoločne veľa času nielen v súkromí, ale aj v práci, keďže Martin je zároveň aj speváčkiným manažérom.

Ako však umelkyňa priznala v rozhovore pre Život, jej úspech ale neberie ako samozrejmosť. Obaja si výborne rozumejú už 25 rokov a Helena prezradila viac z ich spoločného života a tiež to, či niekedy priniesla obetu kvôli láske.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Helena Vondráčková ® (@helenavondrackovacz)

Vydupala si ho

Začiatky vzťahu umelkyne a manažéra neboli vôbec ľahké, Helenin o dvanásť rokov mladší priateľ sa jej rodine nikdy nepáčil. Ona sa ho však za žiadnych okolností vzdať nechcela a svoju lásku si vydupala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Helena Vondráčková ® (@helenavondrackovacz)

„Som veľmi rada, že navzdory prognózam sme stále spolu a máme sa radi. Veľmi sa milujeme. Môj manžel je mojím bodyguardom a ochrancom,“ vyznala sa ešte kedysi pre portál Život v Česku.

25 rokov

