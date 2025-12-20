Najhrdší rodičia na svete. Thomas Puskailer mal dôvod na radosť, najmladšia dcérka oslávila dva rôčky - Dobré noviny
Dobré noviny
Najhrdší rodičia na svete. Thomas Puskailer mal dôvod na radosť, najmladšia dcérka oslávila dva rôčky
Najhrdší rodičia na svete. Thomas Puskailer mal dôvod na radosť, najmladšia dcérka oslávila dva rôčky

Thomas Puskailer je milujúci a starostlivý otec.
Thomas Puskailer je milujúci a starostlivý otec. — Foto: Instagram @ thomaspuskailer, @ tvjoj (Promo fotografie TV JOJ)

Známy moderátor spolu s manželkou pripravili pre svoju princeznú aj narodeninovú oslavu.

Na svoju dcérku je pyšný a ukázal to aj nedávno. Thomas Puskailer mal totiž pred časom dôvod na veľkú radosť, keď jeho najmladšia dcérka Daisy oslávila dva roky. S manželkou Abbie jej pripravili aj tematickú oslavu a známy moderátor svojej malej princeznej adresoval aj láskyplné vyznanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Thomas Puskailer (@thomaspuskailer)

Hrdí rodičia

Thomas Puskailer a jeho životná partnerka Abbie, s ktorou je už 20 rokov, vychovávajú spoločne aj tri ratolesti - synov Noaha a Jessieho, ku ktorým v roku 2023 pribudla dcérka s netradičným menom Daisy River. Podľa Thomasových slov však s manželkou vždy plánovali veľkú rodinu a deti pre nich znamenajú všetko.

Thomas Puskailer je už takmer 20 rokov šťastný s manželkou Abbie.
Prečítajte si tiež: Každý deň s tebou je dar. Thomas Puskailer je so svojou Abbie 20 rokov, adresoval jej slová plné lásky

Práve najmladšie z nich, dcérka Daisy, pred časom oslávila dva roky. S touto správou sa jojkársky moderátor pochválil aj na svojom profile na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Thomas Puskailer (@thomaspuskailer)

„Naša dcérka Daisy dnes oslavuje svoje druhé narodeniny. Nemôžeme uveriť, ako neuveriteľne rýchlo ubehol čas - z malého bábätka je zrazu usmievavé dievčatko, ktoré nám každý jeden deň napĺňa srdcia nekonečnou láskou, radosťou a zmyslom. Sme tí najhrdší rodičia na celom svete,“ napísal pyšný tatko.

Rodina je pre neho všetko

