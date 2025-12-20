Najhrdší rodičia na svete. Thomas Puskailer mal dôvod na radosť, najmladšia dcérka oslávila dva rôčky
Známy moderátor spolu s manželkou pripravili pre svoju princeznú aj narodeninovú oslavu.
Na svoju dcérku je pyšný a ukázal to aj nedávno. Thomas Puskailer mal totiž pred časom dôvod na veľkú radosť, keď jeho najmladšia dcérka Daisy oslávila dva roky. S manželkou Abbie jej pripravili aj tematickú oslavu a známy moderátor svojej malej princeznej adresoval aj láskyplné vyznanie.
Hrdí rodičia
Thomas Puskailer a jeho životná partnerka Abbie, s ktorou je už 20 rokov, vychovávajú spoločne aj tri ratolesti - synov Noaha a Jessieho, ku ktorým v roku 2023 pribudla dcérka s netradičným menom Daisy River. Podľa Thomasových slov však s manželkou vždy plánovali veľkú rodinu a deti pre nich znamenajú všetko.
Práve najmladšie z nich, dcérka Daisy, pred časom oslávila dva roky. S touto správou sa jojkársky moderátor pochválil aj na svojom profile na sociálnej sieti.
„Naša dcérka Daisy dnes oslavuje svoje druhé narodeniny. Nemôžeme uveriť, ako neuveriteľne rýchlo ubehol čas - z malého bábätka je zrazu usmievavé dievčatko, ktoré nám každý jeden deň napĺňa srdcia nekonečnou láskou, radosťou a zmyslom. Sme tí najhrdší rodičia na celom svete,“ napísal pyšný tatko.