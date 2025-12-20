Túžila po dievčatku, nakoniec má štyroch chlapov. Simona Krainová venovala svojim najdrahším krásne slová - Dobré noviny
Dobré noviny
Túžila po dievčatku, nakoniec má štyroch chlapov. Simona Krainová venovala svojim najdrahším krásne slová
Túžila po dievčatku, nakoniec má štyroch chlapov. Simona Krainová venovala svojim najdrahším krásne slová

Simona Krainová je vďačná za svojich chlapov.
Simona Krainová je vďačná za svojich chlapov. — Foto: Instagram @ simonakrainova (Foto: @ lucierobinsonphoto)

Česká modelka vychováva s manželom aj dvoch synov a Karel má z predchádzajúceho vzťahu tiež jedného syna.

Simona Krainová sa stala mamou až v zrelom veku a s manželom Karelom Vágnerom má dvoch synov - Maxa a Bruna. Okrem neho sa stará aj o nevlastného syna Karela, ktorého má jej partner z predchádzajúceho vzťahu.

Modelka sa netají tým, že rodina, manžel a deti pre ňu znamenajú všetko a vždy, keď jej to pracovné povinnosti dovolia, voľný čas trávi s nimi. Pred časom však na svojom profile na sociálnej sieti priznala, že túžila po dcérke, no nedočkala sa jej. Napriek tomu je za svojich štyroch chlapov nesmierne vďačná a venovala im aj láskyplné vyznanie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)

Princeznou sa stala ona

„Chcela som dievčatko. Aspoň jedno. Takú tú princeznú s copíkami a bábikami,“ začala svoje rozprávanie Simona Krainová a dodala: „Život to ale zariadil inak. Namiesto toho mám štyroch chlapov. Dnes už veľkých, silných, hlučných... a hlavne strašne láskavých,“ uviedla ďalej s úsmevom známa modelka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa K a r e l V a g n e r (@karelvagner)

Časom jej však došlo, že princeznou sa vlastne stala ona. „Pretože títo moji chlapi ma chránia, kryjú mi chrbát a pokojne by mi zniesli modré z neba,“ nešetrila slovami chvály na svojich synov a manžela Simona Krainová s tým, že každý z nich má v ich gangu svoju rolu.

Ich jazda len začína

