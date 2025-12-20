Túžila po dievčatku, nakoniec má štyroch chlapov. Simona Krainová venovala svojim najdrahším krásne slová
Česká modelka vychováva s manželom aj dvoch synov a Karel má z predchádzajúceho vzťahu tiež jedného syna.
Simona Krainová sa stala mamou až v zrelom veku a s manželom Karelom Vágnerom má dvoch synov - Maxa a Bruna. Okrem neho sa stará aj o nevlastného syna Karela, ktorého má jej partner z predchádzajúceho vzťahu.
Modelka sa netají tým, že rodina, manžel a deti pre ňu znamenajú všetko a vždy, keď jej to pracovné povinnosti dovolia, voľný čas trávi s nimi. Pred časom však na svojom profile na sociálnej sieti priznala, že túžila po dcérke, no nedočkala sa jej. Napriek tomu je za svojich štyroch chlapov nesmierne vďačná a venovala im aj láskyplné vyznanie.
Princeznou sa stala ona
„Chcela som dievčatko. Aspoň jedno. Takú tú princeznú s copíkami a bábikami,“ začala svoje rozprávanie Simona Krainová a dodala: „Život to ale zariadil inak. Namiesto toho mám štyroch chlapov. Dnes už veľkých, silných, hlučných... a hlavne strašne láskavých,“ uviedla ďalej s úsmevom známa modelka.
Časom jej však došlo, že princeznou sa vlastne stala ona. „Pretože títo moji chlapi ma chránia, kryjú mi chrbát a pokojne by mi zniesli modré z neba,“ nešetrila slovami chvály na svojich synov a manžela Simona Krainová s tým, že každý z nich má v ich gangu svoju rolu.