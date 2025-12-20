Pred Vianocami dostal ten najkrajší darček. Syn Bolka Polívku Vladimír sa stal po prvý raz otcom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pred Vianocami dostal ten najkrajší darček. Syn Bolka Polívku Vladimír sa stal po prvý raz otcom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jana Kirschner.

Keď prišla s nulou na účte, od hladu napísala hit. Jana Kirschner našla šťastie pri dvoch diplomatkách

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

SLEDUJE NÁS 206 942 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pred Vianocami dostal ten najkrajší darček. Syn Bolka Polívku Vladimír sa stal po prvý raz otcom

Vladimír Polívka sa stal otcom.
Vladimír Polívka sa stal otcom. — Foto: Instagram @ vladimirpolivka1989

Známy herec má potomka so svojou dlhoročnou partnerkou Magdou.

Z legendárneho českého herca Bolka Polívku je už starý otec, jeho syn Vladimír sa pár dní pred vianočnými sviatkami dočkal svojho prvorodeného potomka. Partnerka Magda totiž priviedla na svet zdravé dievčatko, ktoré dostalo dve špeciálne mená. Informuje o tom český Blesk.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vladimír Polívka (@vladimirpolivka1989)

České aj francúzske

Nekorunovaný valašský kráľ Bolek Polívka je síce otcom šiestich detí, ale až teraz sa stal dedkom. Herec sa už v minulosti niekoľkokrát vyjadril, že by sa rád stal starým otcom, ale žiadne svoje dieťa vraj do toho nútiť nebude.

Vladimír Polívka našiel šťastie pri Magde.
Prečítajte si tiež: Zaľúbil sa do starostlivej krčmárky. Syn Bolka Polívku je šťastný pri Magde, u ktorej nevidí to, čo ostatní

Nakoniec nemusel, jeho syn Vladimír si s Magdou potomka už dlho priali. A teraz sa im to splnilo. Magda ešte predtým prezradila, že pod srdcom nosí dievčatko. „Som v piatom mesiaci. A podľa ultrazvuku to vyzerá, že ona bude mať krásne dlhé nohy,“ uviedla partnerka Vladimíra Polívku ešte v septembri pre portál Super.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vladimír Polívka (@vladimirpolivka1989)

Dcérka Vladimíra a Magdy je už teda na svete a dostala krásne české meno Rozálie. Rodičia ale nezabudli ani na francúzsky pôvod po babičke Chantal Poullain, Vladimírovej mame, dievčatko pomenovali aj druhým menom Charlotte.

Je to na stole

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…