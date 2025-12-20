Pred Vianocami dostal ten najkrajší darček. Syn Bolka Polívku Vladimír sa stal po prvý raz otcom
Známy herec má potomka so svojou dlhoročnou partnerkou Magdou.
Z legendárneho českého herca Bolka Polívku je už starý otec, jeho syn Vladimír sa pár dní pred vianočnými sviatkami dočkal svojho prvorodeného potomka. Partnerka Magda totiž priviedla na svet zdravé dievčatko, ktoré dostalo dve špeciálne mená. Informuje o tom český Blesk.
České aj francúzske
Nekorunovaný valašský kráľ Bolek Polívka je síce otcom šiestich detí, ale až teraz sa stal dedkom. Herec sa už v minulosti niekoľkokrát vyjadril, že by sa rád stal starým otcom, ale žiadne svoje dieťa vraj do toho nútiť nebude.
Nakoniec nemusel, jeho syn Vladimír si s Magdou potomka už dlho priali. A teraz sa im to splnilo. Magda ešte predtým prezradila, že pod srdcom nosí dievčatko. „Som v piatom mesiaci. A podľa ultrazvuku to vyzerá, že ona bude mať krásne dlhé nohy,“ uviedla partnerka Vladimíra Polívku ešte v septembri pre portál Super.cz.
Dcérka Vladimíra a Magdy je už teda na svete a dostala krásne české meno Rozálie. Rodičia ale nezabudli ani na francúzsky pôvod po babičke Chantal Poullain, Vladimírovej mame, dievčatko pomenovali aj druhým menom Charlotte.