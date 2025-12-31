Rok 2026 prinesie katastrofy aj mimozemšťanov, predpovedali vraj Baba Vanga s Nostradamom. Pravda je iná
Mená Nostradamus a baba Vanga sú v súvislosti s celosvetovým dianím jednými z najskloňovanejších. Oprávnene?
Vždy sa to začína na prelome rokov. V bombastických titulkoch sa dozvedáme, že francúzsky lekár a jasnovidec Nostradamus a balkánska veštica Baba Vanga predpovedajú katastrofy, pád svetových lídrov a apokalypsu. Najnovšie sa tvrdí, že rok 2026 prinesie obrovské otrasy, dominanciu umelej inteligencie či kontakt s mimozemskou civilizáciou. Väčšinu týchto predpovedí spája jedna vec – sú negatívne. Nie je to náhoda.
Pozrime sa bližšie na najpopulárnejšie proroctvá a na dôvody, prečo sa k nám pravidelne dostávajú.
Neistota je výbornou živnou pôdou
Svet sa mení a my s ním. Neistota a kopiace sa nezodpovedané otázky podporujú dôverčivosť vo vyššie sily, ezoteriku a astrológiu. Rok 2025 bol rokom dreveného Hada. Už vtedy astrológovia hlásali rok transformácie. Veľké zmeny nás však majú postihnúť aj v nasledujúcom roku.
„Podľa populárnych interpretácií mal byť práve rok 2026 obdobím veľkých otrasov – extrémnych prírodných javov, zásadných geopolitických zmien či nástupu silného lídra, ktorý otrasie svetovým poriadkom. Objavujú sa aj tvrdenia o prudkom rozvoji umelej inteligencie, ktorá začne zasahovať do ľudských rozhodnutí, ba dokonca o kontakte s mimozemskou civilizáciou," uvádzajú na portáli eva.pluska.sk.
Negatívne informácie predávajú
Väčšina obdobných proroctiev sa pripisuje osobám ako Nostradamus či Baba Vanga, prvý však žil pred storočiami, druhá pred desaťročiami. Neexistujú žiadne oficiálne záznamy, v ktorých by bulharská nevidiaca veštica spomínala konkrétne rok 2026. Väčšina týchto predpokladov vznikla zhrnutím jej všeobecných výrokov s aktuálnymi obavami, ktoré rezonujú v spoločnosti. Baba Vanga sa v obdobných súvislostiach objavuje často.