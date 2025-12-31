Rok 2026 prinesie katastrofy aj mimozemšťanov, predpovedali vraj Baba Vanga s Nostradamom. Pravda je iná - Dobré noviny
Rok 2026 prinesie katastrofy aj mimozemšťanov, predpovedali vraj Baba Vanga s Nostradamom. Pravda je iná
Rok 2026 prinesie katastrofy aj mimozemšťanov, predpovedali vraj Baba Vanga s Nostradamom. Pravda je iná

Ilustračný obrázok, Nostradamus.
Ilustračný obrázok, Nostradamus. — Foto: Pixabay: Didgeman, Wikimedia Commons

Mená Nostradamus a baba Vanga sú v súvislosti s celosvetovým dianím jednými z najskloňovanejších. Oprávnene?

Vždy sa to začína na prelome rokov. V bombastických titulkoch sa dozvedáme, že francúzsky lekár a jasnovidec Nostradamus a balkánska veštica Baba Vanga predpovedajú katastrofy, pád svetových lídrov a apokalypsu. Najnovšie sa tvrdí, že rok 2026 prinesie obrovské otrasy, dominanciu umelej inteligencie či kontakt s mimozemskou civilizáciou. Väčšinu týchto predpovedí spája jedna vec  sú negatívne. Nie je to náhoda.

Pozrime sa bližšie na najpopulárnejšie proroctvá a na dôvody, prečo sa k nám pravidelne dostávajú.

Medzi prelomové objavy patria aj pokroky v liečbe a prevencii vírusov či vývoj nových očkovacích látok.
Medzi prelomové objavy patria aj pokroky v liečbe a prevencii vírusov či vývoj nových očkovacích látok.

Neistota je výbornou živnou pôdou

Svet sa mení a my s ním. Neistota a kopiace sa nezodpovedané otázky podporujú dôverčivosť vo vyššie sily, ezoteriku a astrológiu. Rok 2025 bol rokom dreveného Hada. Už vtedy astrológovia hlásali rok transformácie. Veľké zmeny nás však majú postihnúť aj v nasledujúcom roku. 

Podľa populárnych interpretácií mal byť práve rok 2026 obdobím veľkých otrasov – extrémnych prírodných javov, zásadných geopolitických zmien či nástupu silného lídra, ktorý otrasie svetovým poriadkom. Objavujú sa aj tvrdenia o prudkom rozvoji umelej inteligencie, ktorá začne zasahovať do ľudských rozhodnutí, ba dokonca o kontakte s mimozemskou civilizáciou," uvádzajú na portáli eva.pluska.sk.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Pixabay: nvodicka

Negatívne informácie predávajú

Väčšina obdobných proroctiev sa pripisuje osobám ako Nostradamus či Baba Vanga, prvý však žil pred storočiami, druhá pred desaťročiami. Neexistujú žiadne oficiálne záznamy, v ktorých by bulharská nevidiaca veštica spomínala konkrétne rok 2026. Väčšina týchto predpokladov vznikla zhrnutím jej všeobecných výrokov s aktuálnymi obavami, ktoré rezonujú v spoločnosti. Baba Vanga sa v obdobných súvislostiach objavuje často. 

