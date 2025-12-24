Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju
Legenda českej kinematografie bola v manželskom zväzku s hercom Radkom Brzobohatým dlhých 12 rokov.
Ani po rokoch niet pochýb o tom, že Jiřina Bohdalová bola do Radka Brzobohatého veľmi zamilovaná a keď sa dozvedela o jeho nevere, bola to pre ňu obrovská rana. Pre portál týden.cz to potvrdila aj jej dcéra Simona Stašová, ktorá v rozhovore prezradila i to, že jej slávna mama za celý život plakala len raz alebo dvakrát. A práve pri odchode osudového muža sa legendárna herečka slzám neubránila.
Ikona českej kinematografie v máji oslávila 94 rokov a pri tejto príležitosti poskytla pre český denník Blesk doteraz hádam najotvorenejšiu spoveď o mužoch svojho života.
Otvorená a spontánna
Jiřina Bohdalová bola v živote vydatá dvakrát, jej prvým manželom bol otec jej dcéry Simony Stašovej, Břetislav Staš. V čase, keď sa za neho vydávala, už nosila pod srdcom ich spoločné dieťa. Manželstvo im však nevydržalo a nasledoval rozvod.
„Boli sme každý iný. Páčil sa mi a vždy som chcela o niečo múdrejšieho partnera, než som bola ja, aby som k nemu mohla vzhliadať. Nejako sme sa však nestretli v tom, že ja som bola príliš otvorená a spontánna. Napríklad išiel so mnou nakúpiť, ja som hneď pred obchodom rozbaľovala veci, chcela som ich vidieť a prežívať ešte tú druhú radosť a to on neznášal. Takéto drobnosti. Nebolo to kvôli nevere, ja som veľmi verné dievča,“ zaspomínala si herecká legenda, prečo sa napokon ich vzťah rozpadol.
Po rozchode s exmanželom však stretla Radka Brzobohatého, do ktorého sa osudovo zamilovala. V tom čase však nemohla tušiť, že jej nakoniec zostanú len oči pre plač.