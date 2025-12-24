Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju - Dobré noviny
Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju
Počas života plakala len dva razy. Jiřina Bohdalová vie, že ak by im s Radkom vyšla jedna vec, neopustil by ju

Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom.
Jiřina Bohdalová prehovorila o Radkovi Brzobohatom. — Foto: Wikimedia Commons, David Sedlecký, Csfd.sk/ © Falcon / Alan Pajer

Legenda českej kinematografie bola v manželskom zväzku s hercom Radkom Brzobohatým dlhých 12 rokov.

Ani po rokoch niet pochýb o tom, že Jiřina Bohdalová bola do Radka Brzobohatého veľmi zamilovaná a keď sa dozvedela o jeho nevere, bola to pre ňu obrovská rana. Pre portál týden.cz to potvrdila aj jej dcéra Simona Stašová, ktorá v rozhovore prezradila i to, že jej slávna mama za celý život plakala len raz alebo dvakrát. A práve pri odchode osudového muža sa legendárna herečka slzám neubránila.

Otvorená a spontánna

Jiřina Bohdalová bola v živote vydatá dvakrát, jej prvým manželom bol otec jej dcéry Simony Stašovej, Břetislav Staš. V čase, keď sa za neho vydávala, už nosila pod srdcom ich spoločné dieťa. Manželstvo im však nevydržalo a nasledoval rozvod. 

Jiřina Bohdalová po rokoch priznala tajnú lásku. Vpravo už nebohý herec Alois Švehlík.
Prečítajte si tiež: Odišla jej platonická láska. Jiřina Bohdalová venovala svojmu dlhoročnému hereckému kolegovi dojímavé slová

„Boli sme každý iný. Páčil sa mi a vždy som chcela o niečo múdrejšieho partnera, než som bola ja, aby som k nemu mohla vzhliadať. Nejako sme sa však nestretli v tom, že ja som bola príliš otvorená a spontánna. Napríklad išiel so mnou nakúpiť, ja som hneď pred obchodom rozbaľovala veci, chcela som ich vidieť a prežívať ešte tú druhú radosť a to on neznášal. Takéto drobnosti. Nebolo to kvôli nevere, ja som veľmi verné dievča,“ zaspomínala si herecká legenda, prečo sa napokon ich vzťah rozpadol.

Po rozchode s exmanželom však stretla Radka Brzobohatého, do ktorého sa osudovo zamilovala. V tom čase však nemohla tušiť, že jej nakoniec zostanú len oči pre plač.

Jediný stál za to

