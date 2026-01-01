Fanúšikovia neveria, že oslávia už šesťdesiatku. Tieto slávne ženy ukazujú, že u nich je vek iba číslo - Dobré noviny
Dobré noviny
Fanúšikovia neveria, že oslávia už šesťdesiatku. Tieto slávne ženy ukazujú, že u nich je vek iba číslo
Fanúšikovia neveria, že oslávia už šesťdesiatku. Tieto slávne ženy ukazujú, že u nich je vek iba číslo

Vľavo Cindy Crawford a vpravo Lucie Bílá.
Vľavo Cindy Crawford a vpravo Lucie Bílá. — Foto: Instagram @ cindycrawford, luciebila

V zozname nájdete aj herečku zo slávneho seriálu.

Napriek tomu, že už čoskoro na torte sfúknu už šesťdesiat sviečok, tento vek by im tipoval asi len málokto. Pýšia sa  totiž zdravím aj vzhľadom, ktorý vyráža fanúšikom dych. Viete, ktoré slávne dámy v nadchádzajúcom roku vstúpia do klubu šesťdesiatničok?

Ryan Reynolds / Janka Hospodárová.
Prečítajte si tiež: Tento vek by im nik netipoval. Toto sú osobnosti, ktoré v roku 2026 sfúknu na torte 50 sviečok

4. Cindy Crawford

Veľké jubileum oslávi 20. februára supermodelka Cindy Crawford. S modelingom začala na strednej škole, pričom jej kariéra sa začala rozbiehať, keď mala 20 rokov. V rozhovoroch neskôr priznala, že udržať si postavu a ostať v tomto odvetví pre ňu nebolo vôbec jednoduché. Každý deň totiž zvádzala boj s tým, že si nemôže dovoliť čokoľvek zjesť.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/CindyCrawford/photos/a.190731187669185/469192263156408/?type=3&ref=embed_post

„Nikdy som nepatrila medzi ľudí, ktorí si mohli dovoliť zjesť všetko, čo chceli. Rozčuľovalo ma, keď som videla Kate Moss jesť hamburger s hranolkami a fajčiť pritom cigaretu,“ spomínala pre Vogue v roku 2021.

3. Lucie Bílá

Oslava 60. narodenín 7. apríla čaká českú speváčku Lucii Bílú. Už od ranného detstva rada spievala, a tak ju rodičia zapísali do Ľudovej školy umenia, kde mohla svoj talent ďalej rozvíjať. Malá Hana tam chodila s nadšením, a to aj napriek tomu, že otecko jej vyspevovaniu najskôr veľmi nefandil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Jozef Zaňák svoje obavy z dcérinho smerovania otvorene priznal aj týždenníku Šarm, ktorý cituje Život. S tým, aby sa Lucie stala speváčkou, najprv zo strachu o ňu nesúhlasil, ona si však svoju cestu pred ním obhájila. „Tak som ju, ja hlupák, sám išiel zaviezť do Prahy...“ poznamenal a dodal, že dnes je na dcéru hrdý.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

