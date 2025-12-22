Susedia sa tešia na vzácnu udalosť. Navštívi ich najväčšia hollywoodska hviezda a nepríde sama - Dobré noviny
Dobré noviny
Susedia sa tešia na vzácnu udalosť. Navštívi ich najväčšia hollywoodska hviezda a nepríde sama
Vladimír Krčméry.

Susedia sa tešia na vzácnu udalosť. Navštívi ich najväčšia hollywoodska hviezda a nepríde sama

Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio / Leonardo DiCaprio a Benicio Del Toro
Martin Scorsese a Leonardo DiCaprio / Leonardo DiCaprio a Benicio Del Toro — Foto: Wikimedia Commons @Informador Digital, Instagram @leonardodicaprio

Mysteriózny triler budú natáčať susedov.

Fanúšikovia filmu, zbystrite pozornosť. Už budúci rok sa totiž neďaleko slovenských hraníc objavia hviezdy svetového rangu. Ako prezradil portál Forbes Life, v Česku sa totiž bude nakrúcať mysteriózny triler What Happens at Night (Čo sa stane v noci), v ktorom si zahrajú dve hollywoodske esá.

Ako manželský pár

Všetky informácie sú momentálne pod prísnym embargom, avšak režisér filmu Martin Scorsese potvrdil, že kamery by sa mali spustiť už vo februári 2026. Podľa informácií Forbes Life má natáčanie v Česku trvať približne mesiac, preto sa produkcia aktuálne rozhoduje, ktoré lokality budú to pravé orechové.

Leonardo DiCaprio (Berlinate 2020).
Leonardo DiCaprio (Berlinate 2020). Foto: Georges Biard, Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 3.0

Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence si v snímke zahrajú manželský pár, ktorý zamieri do zasneženej európskej metropoly kvôli plánovanej adopcii. Ubytujú sa v rozľahlom a opustenom hoteli, kde narazia na niekoľko podivuhodných hostí. Ich chápanie reality sa postupne začne rozplývať.

Za sebou majú úspešné kariéry

Americký herec sa po celom svete preslávil filmom Titanic a odvtedy jeho popularita len rástla. V ostatných rokoch ste ho mohli vidieť v úspešných filmoch ako Jedna bitka za druhou, Vrahovia mesiaca kvetov či Vtedy v Hollywoode. Je tiež producent a dlhoročný environmentálny aktivista.

