Bola prehnane slušná, no skončila ako outsider. Známa speváčka už všetko pochopila a nikomu sa nevnucuje
Hudba vraj dokázala uzdraviť aj tie najhlbšie rany, ktoré v sebe nosila.
Je známou dcérou slávnych rodičov, čo do jej života okrem príjemných chvíľ prinieslo aj ťažšie momenty, najmä v detstve. Dievčinu na fotografii odmalička všade spoznávali a hoci sa snažila byť slušná a každému vyhovieť, na základnej škole nikam nezapadala, čo jej dávali spolužiaci značne pocítiť – preto sa cítila ako úplný outsider. Postupom času však pochopila, že sa nemusí nikomu vnucovať a uvedomila si jednu dôležitú vec.