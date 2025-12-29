Bola prehnane slušná, no skončila ako outsider. Známa speváčka už všetko pochopila a nikomu sa nevnucuje - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Bola prehnane slušná, no skončila ako outsider. Známa speváčka už všetko pochopila a nikomu sa nevnucuje
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Róbert Remiáš s manželkou.

Keby urobila scénu, neodišiel by. Manželka Róberta Remiáša si v pamäti chcela uchovať jeho pravú tvár

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

SLEDUJE NÁS 206 882 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Bola prehnane slušná, no skončila ako outsider. Známa speváčka už všetko pochopila a nikomu sa nevnucuje

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/L.F.

Hudba vraj dokázala uzdraviť aj tie najhlbšie rany, ktoré v sebe nosila.

Je známou dcérou slávnych rodičov, čo do jej života okrem príjemných chvíľ prinieslo aj ťažšie momenty, najmä v detstve. Dievčinu na fotografii odmalička všade spoznávali a hoci sa snažila byť slušná a každému vyhovieť, na základnej škole nikam nezapadala, čo jej dávali spolužiaci značne pocítiť – preto sa cítila ako úplný outsider. Postupom času však pochopila, že sa nemusí nikomu vnucovať a uvedomila si jednu dôležitú vec.

Spoznávate dievčatko na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/L.F.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…