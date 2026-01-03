Len sa zabiť, kričala, keď ju zavrhol. Kontroverzná Eva Kristínová mala šťastie na zázračných ľudí - Dobré noviny
Len sa zabiť, kričala, keď ju zavrhol. Kontroverzná Eva Kristínová mala šťastie na zázračných ľudí
Len sa zabiť, kričala, keď ju zavrhol. Kontroverzná Eva Kristínová mala šťastie na zázračných ľudí

Eva Kristínová.
Eva Kristínová. — Foto: Archiv STV / E. Hríbiková; Reprofoto STVR - Anjeli strážni

Po rozvode s dobrým mužom si vydýchla.

„Ten jej hlas by som hneď poznala,“ hovoria fanúšikovia vždy, keď niekto spomenie meno Eva Kristínová. Slávnu slovenskú herečku a partizánku, ktorá riskovala život počas SNP, sprevádzal život plný vášne, slávy aj osobných zrútení. Rozvod, ktorý pre ňu znamenal pocit voľného vetra nad horami, bol len jednou z mnohých skúšok. Na javisku aj pred kamerou žiarila, no jej názory často vyvolávali kontroverziu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/martin.jurco.58/posts/pfbid07Dy9uiRCjhVRgNQsbJchAyNB5ABqh8CThTvAMpzP9Ly97qEYAQMcQmQP3EB2mLsdl

Zeberte si enem to najnutnejšé

Keď sa jej rodičia, mama Češka a otec Slovák, rozhodli, že sa zoberú, otec mal jediné želanie. „Ale deti budú Slováci!“ prial si Jozef Martin Kristin, ktorý bol dôležitým dôstojníkom československej armády a pri rozpade prvej československej republiky patril k odporcom vyhlásenia samostatnosti Slovenského štátu. Hneď po jeho vzniku sa zapojil do odboja a keď ho v máji 1940 zatkli, za údajnú špionáž mu hrozil trest smrti.

Anna Bergerová mala počas SNP len 16 rokov no bola pevnou súčasťou partizánskej skupiny.
Prečítajte si tiež: Granáty nosili partizánom v detskej kolíske. Moja puberta bola nenávisť voči Hitlerovi, spomína Anna

„Čím som staršia, tým viac moju matku obdivujem,“ priznala v Anjeloch strážnych Eva Kristínová, ktorá bola len malým dievčatkom, keď bol otec vo väzení a jej mama ostala na päť detí úplne sama. Nikdy sa vraj nesťažovala a plakať ju videla iba raz, keď prišiel domov list, v ktorom jej oznamovali, že všetky svoje deti musí odovzdať na prevýchovu do ríše. Vtedy sa stal zázrak.

Eva Kristínová v Kubovi.
Eva Kristínová v Kubovi. Foto: Archiv STV / Eduard Hollý

„Idete k nám. A zeberte si enem to najnutnejšé, veď šecko máme, aj periny,“ povedala tetka Slávikech z Lubinských kopaníc, ktorá rodinu v Bratislave pravidelne navštevovala. Táto obyčajná žena, ktorá po domoch predávala čipky a výšivky, si k sebe vzala ženu s piatimi deťmi a vôbec o tom nediskutovala.  „My sme mali v tých nešťastiach obrovské šťastie, že sme sa vždy stretli so zázračnými ľuďmi,“ spomínala Eva Kristínová, ktorá sa ako 16-ročná zapojila do Slovenského národného povstania. Nebezpečenstvo si vraj vtedy vôbec neuvedomovala.

Rozbušky pod sukňou

„Najskôr sme slovenským partizánom prišívali trikolóru, ruským zase hviezdičky a potom som sa stala spojkou, pretože telefóny neboli,“ vravela Kristínová, ktorá pod čiernym lubinským krojom pašovala aj rozbušky.

