Len sa zabiť, kričala, keď ju zavrhol. Kontroverzná Eva Kristínová mala šťastie na zázračných ľudí
Po rozvode s dobrým mužom si vydýchla.
„Ten jej hlas by som hneď poznala,“ hovoria fanúšikovia vždy, keď niekto spomenie meno Eva Kristínová. Slávnu slovenskú herečku a partizánku, ktorá riskovala život počas SNP, sprevádzal život plný vášne, slávy aj osobných zrútení. Rozvod, ktorý pre ňu znamenal pocit voľného vetra nad horami, bol len jednou z mnohých skúšok. Na javisku aj pred kamerou žiarila, no jej názory často vyvolávali kontroverziu.
Zeberte si enem to najnutnejšé
Keď sa jej rodičia, mama Češka a otec Slovák, rozhodli, že sa zoberú, otec mal jediné želanie. „Ale deti budú Slováci!“ prial si Jozef Martin Kristin, ktorý bol dôležitým dôstojníkom československej armády a pri rozpade prvej československej republiky patril k odporcom vyhlásenia samostatnosti Slovenského štátu. Hneď po jeho vzniku sa zapojil do odboja a keď ho v máji 1940 zatkli, za údajnú špionáž mu hrozil trest smrti.
„Čím som staršia, tým viac moju matku obdivujem,“ priznala v Anjeloch strážnych Eva Kristínová, ktorá bola len malým dievčatkom, keď bol otec vo väzení a jej mama ostala na päť detí úplne sama. Nikdy sa vraj nesťažovala a plakať ju videla iba raz, keď prišiel domov list, v ktorom jej oznamovali, že všetky svoje deti musí odovzdať na prevýchovu do ríše. Vtedy sa stal zázrak.
„Idete k nám. A zeberte si enem to najnutnejšé, veď šecko máme, aj periny,“ povedala tetka Slávikech z Lubinských kopaníc, ktorá rodinu v Bratislave pravidelne navštevovala. Táto obyčajná žena, ktorá po domoch predávala čipky a výšivky, si k sebe vzala ženu s piatimi deťmi a vôbec o tom nediskutovala. „My sme mali v tých nešťastiach obrovské šťastie, že sme sa vždy stretli so zázračnými ľuďmi,“ spomínala Eva Kristínová, ktorá sa ako 16-ročná zapojila do Slovenského národného povstania. Nebezpečenstvo si vraj vtedy vôbec neuvedomovala.
Rozbušky pod sukňou
„Najskôr sme slovenským partizánom prišívali trikolóru, ruským zase hviezdičky a potom som sa stala spojkou, pretože telefóny neboli,“ vravela Kristínová, ktorá pod čiernym lubinským krojom pašovala aj rozbušky.