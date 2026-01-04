Pôsobia neškodne, no realita je iná. Obľúbené spotrebiče Slovákov podľa odborníkov skrývajú veľké riziko - Dobré noviny
Pôsobia neškodne, no realita je iná. Obľúbené spotrebiče Slovákov podľa odborníkov skrývajú veľké riziko
Pôsobia neškodne, no realita je iná. Obľúbené spotrebiče Slovákov podľa odborníkov skrývajú veľké riziko

Ilustračná fotografia — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Freepik, @ArthurHidden

Bežná súčasť domácnosti sa ocitla pod drobnohľadom.

Ráno si pripravujete raňajky, preto zapnete hriankovač, zatiaľ čo si v kúpeľni chystáte sušiť vlasov. Všetko je bežné, automatické, bez premýšľania. Kuchyňa pôsobí bezpečne, je to miesto, kde sa cítime doma. Odborníci však upozorňujú, že práve tam sa môže skrývať riziko, o ktorom väčšina ľudí vôbec netuší. Nejde o pokazený spotrebič ani o zlé zaobchádzanie.

Ilustračné foto. Foto: unsplash @Jason Briscoe

Ako informuje portál Science Alert, problémom sú zariadenia, ktoré má doma takmer každý a používa ich denne. Ich fungovanie môže do ovzdušia uvoľňovať látky, ktoré nie sú viditeľné ani cítiť, no napriek tomu sa dostávajú do nášho tela.

Skryté častice

Vedci sa v štúdii publikovanej v odbornom časopise Journal of Hazardous Materials zamerali na to, ktoré bežné domáce spotrebiče najviac prispievajú k znečisteniu ovzdušia v interiéri. V špeciálnej laboratórnej komore merali emisie tzv. ultrajemných častíc (UFP), ktorých veľkosť je menšia než 100 nanometrov.

Foto: Freepik, @freepik

Práve ich rozmer je problémom. Sú totiž natoľko malé, že dokážu preniknúť hlboko do ľudského tela. Náš nos ich nedokáže zachytiť a bez prekážok sa dostávajú do pľúc.

Poznáme 7 tichých zabijakov v našich domácnostiach, na ďalších 13 si ešte chvíľu počkáme.
Prečítajte si tiež: Upozorňuje na tichých zabijakov v domácnosti. Tohto sa zbavte a pomôžete si, radí influencerka Emma

Vedci testovali rôzne typy hriankovačov, teplovzdušných fritéz aj sušičov na vlasy. Väčšina z nich vydávala vysoké množstvo ultrajemných častíc. Najhoršie dopadol hriankovač, ktorý bez chleba vo vnútri uvoľňoval približne 1,73 bilióna UFP častíc za minútu.

Väčšie riziko pre deti

