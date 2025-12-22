Keď sa prebudili z kómy, spoznali svoju spriaznenú dušu. Láska z nemocnice má krásne pokračovanie
Rovnaká nemocnica, rovnaký boj.
Keď pokľakol priamo v nemocnici, personál aj rodiny sledovali niečo, čo sa tu nevidí často. Nie urgentný zásah ani boj s časom, ale žiadosť o ruku. Miesto, kde kedysi Zach aj Isabelle bojovali o život v kóme, sa pre nich stalo symbolom úplne iného začiatku. Ako informuje portál CNN Prima News, dvojica sa do nemocnice Regions Hospital v americkom meste St. Paul vrátila po siedmich rokoch. Ich príbeh sa nezačal randením ani náhodným stretnutím. Spojilo ich bezvedomie, jedna nemocnica a strach ich rodín.
Boj o prežitie
V roku 2018 sa Zach a Isabelle nepoznali. Delil ich vekový rozdiel aj úplne odlišné životy. Napriek tomu ich osud priviedol do rovnakej nemocnice len s odstupom niekoľkých dní – oboch s vážnym poranením mozgu a v umelom spánku.
Osemnásťročný Zach skolaboval 28. októbra 2018 počas futbalového zápasu po krvácaní do mozgu. Ako uviedol portál MPR News, lekári ho museli uviesť do kómy a vykonať kraniotómiu, pri ktorej odstránili časť lebky, aby zmiernili opuch mozgu. Po deviatich dňoch sa prebral. Krátko nato do tej istej nemocnice previezli aj šestnásťročnú Isabelle. Cestou do práce mala vážnu dopravnú nehodu a utrpela ťažké poranenie hlavy. Aj ona skončila v kóme.
Slová, ktoré si zapamätali
Rodiny oboch mladých ľudí sa v nemocnici stretli ešte v čase, keď Isabelle ležala v bezvedomí. Jej príbuzní si na televíznej obrazovke všimli tlačovú konferenciu, na ktorej vystupoval práve Zach – krátko po prebudení z kómy.
Rozhodli sa preto zísť do vestibulu a vyjadriť podporu jeho rodine. Práve tam sa Zach rozprával s Isabellinou mamou Esther Wilzbacherovou a uistil ju, že verí, že jej dcéra sa preberie. O niekoľko dní sa to skutočne stalo.
Bol tam, keď sa prebudila
Po prebudení sa Isabelle so Zachom stretli v nemocničnej izbe. Ich rozhovor trval len niekoľko minút, urobili si spoločnú fotografiu a každý sa vrátil k vlastnej rekonvalescencii. „Povedal som Isabelle pár milých slov a tým to na šesť rokov skončilo,“ uviedol Zach.
Hoci ich kontakt zoslabol, ich mamy si písali ďalej. Spájala ich rovnaká skúsenosť aj spomienky na obdobie, keď nevedeli, či ich deti prežijú. Až v roku 2024 sa rodiny rozhodli opäť stretnúť pri spoločnej večeri.
Stretnutie s romantickým koncom
Zach si vtedy vypýtal Isabellino telefónne číslo a potom to malo rýchly spád.