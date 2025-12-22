Keď sa prebudili z kómy, spoznali svoju spriaznenú dušu. Láska z nemocnice má krásne pokračovanie - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď sa prebudili z kómy, spoznali svoju spriaznenú dušu. Láska z nemocnice má krásne pokračovanie
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

SLEDUJE NÁS 206 935 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď sa prebudili z kómy, spoznali svoju spriaznenú dušu. Láska z nemocnice má krásne pokračovanie

— Foto: Facebook @Zachary Michael Zarembinski, YouTube @Hope in Healing Podcast

Rovnaká nemocnica, rovnaký boj.

Keď pokľakol priamo v nemocnici, personál aj rodiny sledovali niečo, čo sa tu nevidí často. Nie urgentný zásah ani boj s časom, ale žiadosť o ruku. Miesto, kde kedysi Zach aj Isabelle bojovali o život v kóme, sa pre nich stalo symbolom úplne iného začiatku. Ako informuje portál CNN Prima News, dvojica sa do nemocnice Regions Hospital v americkom meste St. Paul vrátila po siedmich rokoch. Ich príbeh sa nezačal randením ani náhodným stretnutím. Spojilo ich bezvedomie, jedna nemocnica a strach ich rodín.

Boj o prežitie

V roku 2018 sa Zach a Isabelle nepoznali. Delil ich vekový rozdiel aj úplne odlišné životy. Napriek tomu ich osud priviedol do rovnakej nemocnice len s odstupom niekoľkých dní – oboch s vážnym poranením mozgu a v umelom spánku.

Osemnásťročný Zach skolaboval 28. októbra 2018 počas futbalového zápasu po krvácaní do mozgu. Ako uviedol portál MPR News, lekári ho museli uviesť do kómy a vykonať kraniotómiu, pri ktorej odstránili časť lebky, aby zmiernili opuch mozgu. Po deviatich dňoch sa prebral. Krátko nato do tej istej nemocnice previezli aj šestnásťročnú Isabelle. Cestou do práce mala vážnu dopravnú nehodu a utrpela ťažké poranenie hlavy. Aj ona skončila v kóme.

Slová, ktoré si zapamätali

Rodiny oboch mladých ľudí sa v nemocnici stretli ešte v čase, keď Isabelle ležala v bezvedomí. Jej príbuzní si na televíznej obrazovke všimli tlačovú konferenciu, na ktorej vystupoval práve Zach – krátko po prebudení z kómy.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/QPCaria/posts/pfbid02PkqGu9jNEJ65v1SbV4Z2tWNf2gEA6mudjuqHuYLvZfw32VwVoqNfoHVCM7g2mGwAl

Rozhodli sa preto zísť do vestibulu a vyjadriť podporu jeho rodine. Práve tam sa Zach rozprával s Isabellinou mamou Esther Wilzbacherovou a uistil ju, že verí, že jej dcéra sa preberie. O niekoľko dní sa to skutočne stalo.

Bol tam, keď sa prebudila

Po prebudení sa Isabelle so Zachom stretli v nemocničnej izbe. Ich rozhovor trval len niekoľko minút, urobili si spoločnú fotografiu a každý sa vrátil k vlastnej rekonvalescencii. „Povedal som Isabelle pár milých slov a tým to na šesť rokov skončilo,“ uviedol Zach.

Hoci ich kontakt zoslabol, ich mamy si písali ďalej. Spájala ich rovnaká skúsenosť aj spomienky na obdobie, keď nevedeli, či ich deti prežijú. Až v roku 2024 sa rodiny rozhodli opäť stretnúť pri spoločnej večeri.

Stretnutie s romantickým koncom

Zach si vtedy vypýtal Isabellino telefónne číslo a potom to malo rýchly spád.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…