Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných
Bál sa, že stretne ženu, ktorá zvedie aj biskupa.
Keď sa koncom januára 2010 Vladimír Krčméry ukázal na letisku vo Viedni, všetkých prekvapila jeho obuv. Namiesto zimných topánok mal na sebe sandále, ktoré vôbec nepasovali k mrazivému počasiu.
„Moje topánky som nechal na Haiti nášmu lekárovi, ktorý tam pôsobí. Zemetrasenie mu zničilo dom a pod sutinami mu ostalo všetko oblečenie, aj topánky. Tak som tam mu svoje topánky nechal a ja som sa vrátil v sandáloch,“ hovoril s ľahkosťou a úsmevom profesor, ktorý sa upomáhal k smrti. Kým on rozdával svoj čas, energiu a topánky po svete, doma naňho čakala manželka Terézia, tichá hrdinka, ktorá niesla rodinu na pleciach aj vtedy, keď ich syna uniesli či keď sa im vyhrážali smrťou. Krčméry, ktorý nás opustil presne pred tromi rokmi, svet liečil a ona ten ich držala pokope.
Na peniazoch nezáležalo
„Ten, kto nepomáha, je zlodej, ale ten kto pomáha priveľa, je vrah, pretože v ľuďoch zabíja ich iniciatívu a schopnosti,“ hovorieval mu jeho slávny strýko Silvester Krčméry a Vladimír odmala vedel, že bude ľuďom pomáhať najlepšie, ako bude vedieť. Okrem toho mal vraj jednu vzácnu vrodenú vlastnosť, ktorá ho predurčila k tomu, že svoj život zasvätili chudobe, medicíne a sociálnej spravodlivosti.
„Otec vedel byť mimoriadne štedrý a samému mu na peniazoch veľmi nezáležalo. Nikdy netúžil po bohatstve a stačilo mu veľmi málo. Na peniaze sa preto vedel pozerať veľmi slobodne, len ako na prostriedok na pomoc druhým,“ hovoril pre Plusku Krčméryho syn Michal, ktorý vedel, že všetky dobré otcove vlastnosti mali korene v jeho detstve.
„Jeden z najsilnejších príbehov je pre nás napríklad to, že ho ako malého chlapca učiteľka postavila pred celú triedu, aby sa mu všetci spolu vysmiali, že verí v Boha. Takáto skúsenosť v ňom mohla vyvolať hanbu za svoju vieru, ale jeho celý život ukazuje opak. Vo svojej viere bol odvážny a nikdy sa nehanbil k nej priznať,“ spomínal na Vladimíra Krčméryho, ktorý vyrastal v silne veriacej rodine lekárov a tak aj jeho cesta bola odjakživa jasná, rovnako ako osud jeho ďalších dvoch súrodencov.
Jediná milenka
Ich otec bol presvedčený, že ako lekári budú môcť najviac pomáhať tým, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Vladimír Krčméry sa dostal až do viedenskej nemocnice, kde prichádzal ráno o piatej vo svojom starom „žiguláku“ a celý deň nerobil nič iné, len medicínu. „Medicína mala byť tvoja jediná milenka!“ vykrikoval na Vladimíra jeho profesor Wolfgang Graninger, keď sa dozvedel, že sa mladý a nádejný expert na tropickú medicínu oženil. „Z teba nikdy nič nebude Krčméry, nikdy nebudeš profesor. Oženil si sa a to je koniec kariéry!“ upozorňoval ho v momente, keď si zobral manželku Teréziu.
Tá vtedy ešte netušila, že za spoločných 36 rokov prežijú vyhrážky väzením, bombardovanie aj únos syna.