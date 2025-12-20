Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Jana Kirschner.

Keď prišla s nulou na účte, od hladu napísala hit. Jana Kirschner našla šťastie pri dvoch diplomatkách

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

SLEDUJE NÁS 206 941 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Vladimír Krčméry.
Vladimír Krčméry. — Foto: Facebook - Viac než šperk; Reprofoto STVR - Neskoro večer

Bál sa, že stretne ženu, ktorá zvedie aj biskupa.

Keď sa koncom januára 2010 Vladimír Krčméry ukázal na letisku vo Viedni, všetkých prekvapila jeho obuv. Namiesto zimných topánok mal na sebe sandále, ktoré vôbec nepasovali k mrazivému počasiu.

„Moje topánky som nechal na Haiti nášmu lekárovi, ktorý tam pôsobí. Zemetrasenie mu zničilo dom a pod sutinami mu ostalo všetko oblečenie, aj topánky. Tak som tam mu svoje topánky nechal a ja som sa vrátil v sandáloch,“ hovoril s ľahkosťou a úsmevom profesor, ktorý sa upomáhal k smrti. Kým on rozdával svoj čas, energiu a topánky po svete, doma naňho čakala manželka Terézia, tichá hrdinka, ktorá niesla rodinu na pleciach aj vtedy, keď ich syna uniesli či keď sa im vyhrážali smrťou. Krčméry, ktorý nás opustil presne pred tromi rokmi, svet liečil a ona ten ich držala pokope.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026vGyrttekEjNqSUzL1jW9w28v8xVf3Ez2PrtsGLPcQA9cpMTZmYsV6hRY7eZCNZ7l&id=100050415523078

Na peniazoch nezáležalo

„Ten, kto nepomáha, je zlodej, ale ten kto pomáha priveľa, je vrah, pretože v ľuďoch zabíja ich iniciatívu a schopnosti,“ hovorieval mu jeho slávny strýko Silvester Krčméry a Vladimír odmala vedel, že bude ľuďom pomáhať najlepšie, ako bude vedieť. Okrem toho mal vraj jednu vzácnu vrodenú vlastnosť, ktorá ho predurčila k tomu, že svoj život zasvätili chudobe, medicíne a sociálnej spravodlivosti.

Ján Cibuľa.
Prečítajte si tiež: Veštkyňa predpovedala, že bude veľkým pánom. Rómsky lekár z osady dosiahol úspech ako Albert Einstein

„Otec vedel byť mimoriadne štedrý a samému mu na peniazoch veľmi nezáležalo. Nikdy netúžil po bohatstve a stačilo mu veľmi málo. Na peniaze sa preto vedel pozerať veľmi slobodne, len ako na prostriedok na pomoc druhým,“ hovoril pre Plusku Krčméryho syn Michal, ktorý vedel, že všetky dobré otcove vlastnosti mali korene v jeho detstve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Martin Domok (@martindomok_photography)

„Jeden z najsilnejších príbehov je pre nás napríklad to, že ho ako malého chlapca učiteľka postavila pred celú triedu, aby sa mu všetci spolu vysmiali, že verí v Boha. Takáto skúsenosť v ňom mohla vyvolať hanbu za svoju vieru, ale jeho celý život ukazuje opak. Vo svojej viere bol odvážny a nikdy sa nehanbil k nej priznať,“ spomínal na Vladimíra Krčméryho, ktorý vyrastal v silne veriacej rodine lekárov a tak aj jeho cesta bola odjakživa jasná, rovnako ako osud jeho ďalších dvoch súrodencov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/151823271508963/photos/pb.100050415523078.-2207520000/607049899319629/?type=3

Jediná milenka

Ich otec bol presvedčený, že ako lekári budú môcť najviac pomáhať tým, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Vladimír Krčméry sa dostal až do viedenskej nemocnice, kde prichádzal ráno o piatej vo svojom starom „žiguláku“ a celý deň nerobil nič iné, len medicínu. „Medicína mala byť tvoja jediná milenka!“ vykrikoval na Vladimíra jeho profesor Wolfgang Graninger, keď sa dozvedel, že sa mladý a nádejný expert na tropickú medicínu oženil. „Z teba nikdy nič nebude Krčméry, nikdy nebudeš profesor. Oženil si sa a to je koniec kariéry!“ upozorňoval ho v momente, keď si zobral manželku Teréziu.

Tá vtedy ešte netušila, že za spoločných 36 rokov prežijú vyhrážky väzením, bombardovanie aj únos syna.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…