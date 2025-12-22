Stačilo dvihnúť tašku a bol by koniec. Partner Lucie Bílej po operácii mozgu priznáva, že mal šťastie - Dobré noviny
Stačilo dvihnúť tašku a bol by koniec. Partner Lucie Bílej po operácii mozgu priznáva, že mal šťastie
Stačilo dvihnúť tašku a bol by koniec. Partner Lucie Bílej po operácii mozgu priznáva, že mal šťastie

Radek Filipi prezradil, čo mu našli na mozgu.
Radek Filipi prezradil, čo mu našli na mozgu. — Foto: Instagram @ luciebila

Známy pár má za sebou náročné životné chvíle.

Strach vystriedala obrovská radosť. Po tom, ako partner Lucie Bílej musel podstúpiť vážnu operáciu mozgu, prežívala speváčka ťažké chvíle. Našťastie všetko dobre dopadlo a Radek Filipi sa spoločne so svojou milovanou ženou už môžu tešiť na vianočné sviatky. V rozhovore pre CNN Prima News však odhalil, čo mal zároveň veľké šťastie, že mu to našli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Bílá (@luciebila)

Šťastie je krehké

Lucie Bílá nemala v minulosti príliš veľké šťastie na lásku, ale všetko sa zmenilo v okamihu, keď stretla Radka Filipiho. Výrazne mladšieho športovca spočiatku odmietala, svojim citom sa ale napokon ubrániť nedokázala.

Lucie Bílá a Radek Filipi oslávili 10 rokov vzťahu.
Prečítajte si tiež: Kľučkovala pred ním a posielala ho preč. Lucie Bílá a jej o 17 rokov mladší partner oslávili krásne výročie

Zaľúbený pár nedávno oslávil už desať spoločných rokov, radosť však vystriedali slzy a veľký strach. Radek Filipi totiž musel ísť nečakane pod nôž a absolvovať operáciu mozgu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Radek FILIPI (@radekfilipi)

Speváčka sa s touto smutnou správou zverila fanúšikom na sociálnej sieti. „Prosím, nezľaknite sa, ale mám pre vás správu, o ktorej som predtým nemala silu hovoriť... Šťastie je tak krehké,“ začala svoje rozprávanie Lucie Bílá a dodala: „Môj partner musel nečakane podstúpiť operáciu mozgu - išlo o nález, na ktorý sme prišli náhodou, a ktorý vyžadoval rýchly zásah,“ uviedla ďalej umelkyňa.

Stáli pri ňom všetci svätí

Článok pokračuje na ďalšej strane...

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

