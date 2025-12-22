Šanca, že nájdu darcu, bola jedno percento. Malý bojovník dostal pred sviatkami ten najväčší dar - Dobré noviny
Šanca, že nájdu darcu, bola jedno percento. Malý bojovník dostal pred sviatkami ten najväčší dar
Šanca, že nájdu darcu, bola jedno percento. Malý bojovník dostal pred sviatkami ten najväčší dar

— Foto: FN Motol

Takmer rok žil s prístrojmi namiesto srdca.

Keď lekári spočítali jeho šance, vyšlo im jediné percento. Presne toľko mal malý chlapček na to, aby sa preňho našlo nové srdce. Po takmer roku čakania a života napojeného na prístroje sa však rodina dočkala vianočného zázraku. Výnimočný prípad z Fakultnej nemocnice v pražskom Motole je dôkazom, že aj minimálna nádej môže niekedy stačiť.

Ako informuje nemocnica na svojom webe, chlapček sa narodil zdravý, no o dva mesiace sa všetko sa zmenilo. Rodičia si všimli, že horšie dýcha a jeho pokožka začína fialovieť. Vyšetrenia v brnianskej nemocnici priniesli šokujúcu správu – polovica jeho srdca nefungovala. Lekári neváhali a dieťa okamžite poslali do Fakultnej nemocnice v Motole.

Iná cesta nebola

Malý pacient mal v tom čase len 88 dní. Jeho stav bol natoľko vážny, že ešte pred transportom musel byť napojený na ECMO, teda mimotelový obeh, ktorý dočasne nahrádzal funkciu zlyhávajúceho srdca. Podrobné vyšetrenia potvrdili geneticky podmienenú dilatačnú kardiomyopatiu a krutý verdikt – poškodenie srdca bolo nezvratné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/FakultninemocnicevMotole/videos/1561230331477037/

Jedinou možnosťou, ako mu zachrániť život, bola transplantácia. Problémom však bolo, že čakanie na vhodného darcu mohlo trvať dlhé mesiace, pričom jeho stav sa nezlepšoval. „Rozhodli sme sa pre implantáciu dlhodobej mechanickej srdcovej podpory,“ uviedol decent Ondřej Materna, prednosta Detského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Rok na prístrojoch

Implantácia mechanickej podpory srdca u takto malého dieťaťa patrí k mimoriadne rizikovým zákrokom.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

