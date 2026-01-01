Chodí si ju vyjedať celá rodina. Šošovicová polievka Pamely Anderson je balzam pre telo i dušu
Vďaka správne zvoleným ingredienciám je plná živín.
Na Slovensku je príchod nového roka sprevádzaný bohatými tradíciami, ktoré nám majú zabezpečiť šťastie, zdravie a hojnosť. Patrí medzi ne aj jedenie šošovice v rôznych podobách. Ľudia totiž verili, že každé jej zrnko symbolizuje bohatstvo a peniaze, preto v minulosti na novoročnom stole nesmela chýbať. Často v podobe polievky, ktorú si dokážete pripraviť aj podľa známej modelky a herečky.
Je plná živín a chuti
Svoj obľúbený recept zo šošovice totiž má aj Pamela Anderson. Veľa voľného času dnes trávi v záhrade aj v kuchyni a tento návrat ku koreňom sa stal jej novou vášňou. Šošovicovú polievku, ktorú s obľubou pripravuje, jej deti a najbližší navyše zbožňujú.
„Je to moja go-to polievka, ktorú všetci milujú a očakávajú, že bude na stole, keď prídu na návštevu. Deti sa ma vždy pýtajú, kde je a keď im poviem, že ešte len prišli a je polnoc, oponujú slovami – Ale aj tak. Kde je tá polievka?“ smiala sa v rozhovore pre magazín Poosh.
Jej recept je bohatý na bielkoviny a vlákninu vďaka dvom druhom použitej šošovice a správne zvoleným protizápalovým koreninám. Nejde teda len o chutný obed, ale aj o balzam pre telo a dušu.