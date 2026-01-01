Chodí si ju vyjedať celá rodina. Šošovicová polievka Pamely Anderson je balzam pre telo i dušu - Dobré noviny
Chodí si ju vyjedať celá rodina. Šošovicová polievka Pamely Anderson je balzam pre telo i dušu
Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Vladimír Dlouhý.

Miešal si vodku s cukrom, aby nezamrzol. Peter z Arabely trpel ako zviera a žil príliš rýchlo

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Chodí si ju vyjedať celá rodina. Šošovicová polievka Pamely Anderson je balzam pre telo i dušu

Pamela Anderson / Ilustračné foto.
Pamela Anderson / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/pamelaanderson, Freepik/chandlervid85

Vďaka správne zvoleným ingredienciám je plná živín.

Na Slovensku je príchod nového roka sprevádzaný bohatými tradíciami, ktoré nám majú zabezpečiť šťastie, zdravie a hojnosť. Patrí medzi ne aj jedenie šošovice v rôznych podobách. Ľudia totiž verili, že každé jej zrnko symbolizuje bohatstvo a peniaze, preto v minulosti na novoročnom stole nesmela chýbať. Často v podobe polievky, ktorú si dokážete pripraviť aj podľa známej modelky a herečky.

Je plná živín a chuti

Svoj obľúbený recept zo šošovice totiž má aj Pamela Anderson. Veľa voľného času dnes trávi v záhrade aj v kuchyni a tento návrat ku koreňom sa stal jej novou vášňou. Šošovicovú polievku, ktorú s obľubou pripravuje, jej deti a najbližší navyše zbožňujú.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pamela Anderson (@pamelaanderson)

„Je to moja go-to polievka, ktorú všetci milujú a očakávajú, že bude na stole, keď prídu na návštevu. Deti sa ma vždy pýtajú, kde je a keď im poviem, že ešte len prišli a je polnoc, oponujú slovami – Ale aj tak. Kde je tá polievka?“ smiala sa v rozhovore pre magazín Poosh.

Speváčka si od dedka ponechala skvelý recept / Ilustračný obrázok
Prečítajte si tiež: Na šošovicovú sa tešila najviac. Polievka od dedka Márie Čírovej je dokonalá vďaka extra prísade

Jej recept je bohatý na bielkoviny a vlákninu vďaka dvom druhom použitej šošovice a správne zvoleným protizápalovým koreninám. Nejde teda len o chutný obed, ale aj o balzam pre telo a dušu.

Šošovicová polievka Pamely Anderson:

