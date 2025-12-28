Do zemiakových placiek pridáva špeciálnu prísadu. Jiřina Bohdalová robí tradičné české jedlo po svojom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Do zemiakových placiek pridáva špeciálnu prísadu. Jiřina Bohdalová robí tradičné české jedlo po svojom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová.

Prečo ja, pýtala sa samej seba. Jožka Zaukolcová so susedom Miroslavom zvládli aj život bez detí

Róbert Bezák.

Mamička nevnímala, aj tak jej pripravili Vianoce. Róbert Bezák vie, prečo sa cez sviatky neoplatí hnevať

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

SLEDUJE NÁS 206 893 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Do zemiakových placiek pridáva špeciálnu prísadu. Jiřina Bohdalová robí tradičné české jedlo po svojom

Jiřina Bohdalová / Ilustračné foto.
Jiřina Bohdalová / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/bohdalkajirinka, Freepik/freepik

Obľúbenej herečke sa v kuchyni najviac darí, keď je hladná.

„Každá maškrtná huba dobre varí. Ten, kto nerád je, ťažko bude tráviť hodiny pri sporáku,“ vyhlásila v rozhovore pre Vlastu obľúbená Jiřina Bohdalová, ktorá svojimi receptami inšpirovala už množstvo ľudí. Variť ju naučila ešte jej mama, tá síce nerada piekla, ale niektoré jej recepty sú nenapodobiteľné.

Najlepšie varí keď je hladná

„Nerobila drobné, ozdobné pečivo, ale takú vianočku, akú ona vedela, už som nikdy v živote nejedla. A potom ťahaná štrúdľa. Tú som sa naučila, ale vianočku presne netrafím,“ priznala sa známa herečka, ktorú vie najviac rozčúliť, keď sa kvôli práci nestíha normálne najesť. Hlad je podľa nej najlepší kuchár a v momentoch, kedy jej škvŕka v bruchu, sa jej aj v kuchyni najviac darí.

Najviac peňazí minie vraj na elektrické spotrebiče do kuchyne, no pri niektorých z nich sa jej vytúžená kúpa napokon ani neoplatí. „Pred rokmi som strašne túžila mať elektrický nôž. Pravda, mám ho. Musím sa ale priznať, že než aby som ho vybrala zo škatule a dala do zásuvky, radšej ten kúsok mäsa ušmiknem normálnym nožom,“ prezradila Jiřina, ktorá vo svojom receptári skrýva aj sezónne pochúťky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jirina Bohdalova (@bohdalkajirinka)

Patria k nim aj chutné „smaženky“. Väčšina si pod týmto názvom predstaví chlieb vo vajíčku s horčicou a cibuľou či kroketu so syrom, v skutočnosti však ide o zemiakové placky. Smaženiek však existuje niekoľko verzií a aj recept známej herečky je trochu netradičný. Pridáva do nich totiž jednu špeciálnu ingredienciu. Ich príprava netrvá dlho, sú chutné teplé aj studené a dajú sa použiť ako príloha i samostatné jedlo.

Zemiakové placky podľa Jiřiny Bohdalovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…