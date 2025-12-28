Do zemiakových placiek pridáva špeciálnu prísadu. Jiřina Bohdalová robí tradičné české jedlo po svojom
Obľúbenej herečke sa v kuchyni najviac darí, keď je hladná.
„Každá maškrtná huba dobre varí. Ten, kto nerád je, ťažko bude tráviť hodiny pri sporáku,“ vyhlásila v rozhovore pre Vlastu obľúbená Jiřina Bohdalová, ktorá svojimi receptami inšpirovala už množstvo ľudí. Variť ju naučila ešte jej mama, tá síce nerada piekla, ale niektoré jej recepty sú nenapodobiteľné.
Najlepšie varí keď je hladná
„Nerobila drobné, ozdobné pečivo, ale takú vianočku, akú ona vedela, už som nikdy v živote nejedla. A potom ťahaná štrúdľa. Tú som sa naučila, ale vianočku presne netrafím,“ priznala sa známa herečka, ktorú vie najviac rozčúliť, keď sa kvôli práci nestíha normálne najesť. Hlad je podľa nej najlepší kuchár a v momentoch, kedy jej škvŕka v bruchu, sa jej aj v kuchyni najviac darí.
Najviac peňazí minie vraj na elektrické spotrebiče do kuchyne, no pri niektorých z nich sa jej vytúžená kúpa napokon ani neoplatí. „Pred rokmi som strašne túžila mať elektrický nôž. Pravda, mám ho. Musím sa ale priznať, že než aby som ho vybrala zo škatule a dala do zásuvky, radšej ten kúsok mäsa ušmiknem normálnym nožom,“ prezradila Jiřina, ktorá vo svojom receptári skrýva aj sezónne pochúťky.
Patria k nim aj chutné „smaženky“. Väčšina si pod týmto názvom predstaví chlieb vo vajíčku s horčicou a cibuľou či kroketu so syrom, v skutočnosti však ide o zemiakové placky. Smaženiek však existuje niekoľko verzií a aj recept známej herečky je trochu netradičný. Pridáva do nich totiž jednu špeciálnu ingredienciu. Ich príprava netrvá dlho, sú chutné teplé aj studené a dajú sa použiť ako príloha i samostatné jedlo.