Každý si vás obľúbi a vyhnete sa hádkam. Psychológia ponúka triky, vďaka ktorým si zachováte zdravý rozum
Nechcete sa nechať zatiahnuť do komplikovaných konfliktov, ktoré vám berú energiu? Naučte sa, ako byť nad vecou.
Poznáte ten pocit, keď vás niekto vtiahne do hádky, o ktorú ste vôbec nestáli? Alebo keď sa pristihnete, že ste do konfliktu skočili sami a zbytočne? Nie ste v tom sami. Ak však chcete byť obľúbeným a vyhnúť sa hádkam, nebojte sa. Psychológia ponúka jednoduché spôsoby, ako si zachovať pokoj, dôstojnosť a zdravý rozum.
5. Pravda nemusí mať vždy najvyššiu hodnotu
Pamätáte si tú ikonickú scénu z Bedárov, kde Jean Valjean umierajúcej žene povedal milosrdnú lož? Boli by ste schopný vyčítať mu, že sa zachoval morálne nesprávne? Ľudia sú rôzni. Niekedy chcú len počuť slová útechy či podpory, nie pravdu. Či človek preferuje pravdu za každú cenu, alebo radšej diplomaciu, to zistíte až po čase.
Je preto dôležité ľudí najskôr trochu spoznať, až potom sa rozhodnúť, čo na nich platí. Niekto pravdu pozná a váš komentár na jeho správaní nič nezmení, len zbytočné rozvíri negatívne emócie, iný ju chce počuť za každú cenu. Vtedy buďte úprimný. A ešte niečo – názory na situáciu, ktorá sa vás netýka, povedzte len tým, ktorí sa naň opýtajú. Predsa je to len názor jedného človeka a nie každého musí zaujímať.
4. Dôležité je načasovanie
Každý máme dni, keď zvládneme viac, a dni, keď nezvládneme takmer nič. Ak nejde o život, niektoré rozhovory si zaslúžia iný čas. Načasovanie je často polovicou úspechu a niekedy aj polovicou pokoja.
3. Dychové techniky
Jogíni to vedia stáročia: pár hlbokých nádychov dokáže zázraky. Skôr než vypustíte poznámku, ktorú by ste neskôr ľutovali, zastavte sa. Nadýchnite sa, vydýchnite, pomaly napočítajte do desať. Ľudia žijúci pod tlakom odporúčajú aj antistresové loptičky či krátke meditácie. Dôležité je vedieť sa sústrediť na prítomný okamih a mysľou neodbiehať. Je to najrýchlejší spôsob, ako sa skoncentrovať.