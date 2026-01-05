Každý si vás obľúbi a vyhnete sa hádkam. Psychológia ponúka triky, vďaka ktorým si zachováte zdravý rozum - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Každý si vás obľúbi a vyhnete sa hádkam. Psychológia ponúka triky, vďaka ktorým si zachováte zdravý rozum
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 819 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Každý si vás obľúbi a vyhnete sa hádkam. Psychológia ponúka triky, vďaka ktorým si zachováte zdravý rozum

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels @Mikhail Nilov, Vinicius Wiesehofer

Nechcete sa nechať zatiahnuť do komplikovaných konfliktov, ktoré vám berú energiu? Naučte sa, ako byť nad vecou.

Poznáte ten pocit, keď vás niekto vtiahne do hádky, o ktorú ste vôbec nestáli? Alebo keď sa pristihnete, že ste do konfliktu skočili sami a zbytočne? Nie ste v tom sami. Ak však chcete byť obľúbeným a vyhnúť sa hádkam, nebojte sa. Psychológia ponúka jednoduché spôsoby, ako si zachovať pokoj, dôstojnosť a zdravý rozum.

Meditácia dokáže predĺžiť teloméry.
Prečítajte si tiež: Dajte si nohy do lavóra s vodou a spoznáte sami seba. Neurovedec vysvetľuje, prečo je meditácia dôležitá

5. Pravda nemusí mať vždy najvyššiu hodnotu

Pamätáte si tú ikonickú scénu z Bedárov, kde Jean Valjean umierajúcej žene povedal milosrdnú lož? Boli by ste schopný vyčítať mu, že sa zachoval morálne nesprávne? Ľudia sú rôzni. Niekedy chcú len počuť slová útechy či podpory, nie pravdu. Či človek preferuje pravdu za každú cenu, alebo radšej diplomaciu, to zistíte až po čase.

j
Ilustračný obrázok. Foto: Pexels: Andrea Picquadio

Je preto dôležité ľudí najskôr trochu spoznať, až potom sa rozhodnúť, čo na nich platí. Niekto pravdu pozná a váš komentár na jeho správaní nič nezmení, len zbytočné rozvíri negatívne emócie, iný ju chce počuť za každú cenu. Vtedy buďte úprimný. A ešte niečo – názory na situáciu, ktorá sa vás netýka, povedzte len tým, ktorí sa naň opýtajú. Predsa je to len názor jedného človeka a nie každého musí zaujímať.

4. Dôležité je načasovanie

Každý máme dni, keď zvládneme viac, a dni, keď nezvládneme takmer nič. Ak nejde o život, niektoré rozhovory si zaslúžia iný čas. Načasovanie je často polovicou úspechu a niekedy aj polovicou pokoja.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Darius Bashar

3. Dychové techniky

Jogíni to vedia stáročia: pár hlbokých nádychov dokáže zázraky. Skôr než vypustíte poznámku, ktorú by ste neskôr ľutovali, zastavte sa. Nadýchnite sa, vydýchnite, pomaly napočítajte do desať. Ľudia žijúci pod tlakom odporúčajú aj antistresové loptičky či krátke meditácie. Dôležité je vedieť sa sústrediť na prítomný okamih a mysľou neodbiehať. Je to najrýchlejší spôsob, ako sa skoncentrovať.

2. Keď si vyberiete stranu, držte sa jej

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…