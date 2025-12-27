Podelila sa o tajomstvo drahej omamy. Kamila Magálová našla recept na vianočnú hviezdu v starej knižke
Naposledy ju s babičkou piekla, keď mala osem rokov.
Keď sa jej pýtajú, čo by ponúkla váženej návšteve, bez okolkov odpovedá, že to, čo sa naučila od svojej omamy. Babička Kamily Magálovej bola totiž výbornou kuchárkou, pani domácou a dodnes je herečkiným veľkým vzorom. „Mala 83 rokov, keď zomrela. Ku koncu života bola tri roky pripútaná na lôžko, ale vždy mala urobené vlasy, každý týždeň k nej chodila kaderníčka, vždy mala trošku narúžované pery a vždy mala púder na tvári,“ zaspomínala si herečka pre Feminity.
Práve v jej domácnosti Kamila zistila, ako vysoko má byť nastavená latka. Všetko tam bolo vždy dokonalé a keď sa na štrúdli objavila aj najmenšia dierka, omama cesto urobila odznova. Vždy totiž hovorievala, že to musí nielen chutiť, ale aj vyzerať. Aj vďaka nej napokon Kamila roky cez obrazovku šírila staré známe heslo ‚láska ide cez žalúdok’.
Po rokoch v omaminej starej zamastenej knižke s receptami objavila vzácny sviatočný koláč. „Priznám sa, že naposledy som túto vianočnú hviezdu piekla s omamou, keď som mala asi osem rokov,“ prezradila v relácii Tajomstvo mojej kuchyne a dodala, že je veľmi príjemná, šťavnatá a hlavne chutná.