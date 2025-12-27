Podelila sa o tajomstvo drahej omamy. Kamila Magálová našla recept na vianočnú hviezdu v starej knižke - Dobré noviny
Dobré noviny
Podelila sa o tajomstvo drahej omamy. Kamila Magálová našla recept na vianočnú hviezdu v starej knižke
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Podelila sa o tajomstvo drahej omamy. Kamila Magálová našla recept na vianočnú hviezdu v starej knižke

Kamila Magálová a jej vianočná hviezda.
Kamila Magálová a jej vianočná hviezda. — Foto: Wikimedia Commons/SimcaCZE, Reprofoto/Tajomstvo mojej kuchyne

Naposledy ju s babičkou piekla, keď mala osem rokov.

Keď sa jej pýtajú, čo by ponúkla váženej návšteve, bez okolkov odpovedá, že to, čo sa naučila od svojej omamy. Babička Kamily Magálovej bola totiž výbornou kuchárkou, pani domácou a dodnes je herečkiným veľkým vzorom. „Mala 83 rokov, keď zomrela. Ku koncu života bola tri roky pripútaná na lôžko, ale vždy mala urobené vlasy, každý týždeň k nej chodila kaderníčka, vždy mala trošku narúžované pery a vždy mala púder na tvári,“ zaspomínala si herečka pre Feminity.

Práve v jej domácnosti Kamila zistila, ako vysoko má byť nastavená latka. Všetko tam bolo vždy dokonalé a keď sa na štrúdli objavila aj najmenšia dierka, omama cesto urobila odznova. Vždy totiž hovorievala, že to musí nielen chutiť, ale aj vyzerať. Aj vďaka nej napokon Kamila roky cez obrazovku šírila staré známe heslo ‚láska ide cez žalúdok’.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝗧𝗢𝗣__𝗙𝗔𝗦𝗛𝗜𝗢𝗡 (@topfashionmagazine)

Po rokoch v omaminej starej zamastenej knižke s receptami objavila vzácny sviatočný koláč. „Priznám sa, že naposledy som túto vianočnú hviezdu piekla s omamou, keď som mala asi osem rokov,“ prezradila v relácii Tajomstvo mojej kuchyne a dodala, že je veľmi príjemná, šťavnatá a hlavne chutná.

Vianočná hviezda Kamily Magálovej:

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…