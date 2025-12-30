Ochraňuje dcéru svojho zosnulého kamaráta. Slávni ľudia, ktorí sú hrdymi krstnými rodičmi - Dobré noviny
Ochraňuje dcéru svojho zosnulého kamaráta. Slávni ľudia, ktorí sú hrdymi krstnými rodičmi
Ochraňuje dcéru svojho zosnulého kamaráta. Slávni ľudia, ktorí sú hrdymi krstnými rodičmi

Vľavo Meadow Walker a Vin Diesel a vpravo Courteney Cox a Jennifer Aniston.
Vľavo Meadow Walker a Vin Diesel a vpravo Courteney Cox a Jennifer Aniston. — Foto: Instagram @ vindiesel, jenniferaniston

Nie sú to len rodinní známi, ale aj kolegovia z brandže či dokonca ich idoly.

Nie je prekvapujúce, že celebrity majú viac kontaktov ako priemerný človek - niektoré z týchto kontaktov však siahajú ďaleko za hranice biznisu či práce, ale dotýkajú sa aj rodinných väzieb. Mnohé známe tváre si totiž pre svoje deti ako krstných rodičov vybrali práve z radov slávnych ľudí - a v niektorých prípadoch ide dokonca o slávnejšie mená ako sú oni sami. Pozrite sa s nami, kto má za krstného otca hviezdneho režiséra Stevena Spielberga či kto viedol k oltáru dcéru herca z filmového trháku Rýchlo a zbesilo.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Slávni ľudia, ktorí dokázali, že môžete byť mladým rodičom a popritom si plniť svoje sny

4.  Meadow Walker, krstný otec Vin Diesel

Hviezda filmu Rýchlo a zbesilo je krstným otcom dcéry svojho zosnulého kolegu Paula Walkera, Meadow. Vin Diesel bol prítomný aj na jej svadbe so snúbencom Louisom Thorntonom-Allanom v Dominikánskej republike začiatkom októbra 2021, keď Meadow sprevádzal k oltáru. Keď v minulosti hovoril o svojej láske k Meadow, povedal: „Cítim sa veľmi ochranársky. Presahuje to rámec filmu,“ citoval slová akčného hrdinu magazín People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vin Diesel (@vindiesel)

3. Coco Arquette, krstná mama Jennifer Aniston

Blízke puto medzi Jennifer Aniston a Courteney Cox sa ešte viac prehĺbilo po tom, ako herečka vymenovala svoju bývalú kolegyňu za krstnú mamu svojej dcéry Coco Arquette. „Jennifer má najväčšie srdce,“ povedala Courteney Cox pre magazín People. „A nemohla by byť lepšia krstná mama,“ dodala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Jennifer Aniston to dokázala, keď svojej krstnej dcére na sociálnych sieťach zablahoželala k 17. narodeninám a zdieľala sériu roztomilých fotografií z minulosti, medzi ktorými bola aj jedna s popisom „Všetko najlepšie k narodeninám, moja sladká Cocolicious! Krstná mama ťa miluje!“

