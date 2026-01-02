Miliardový draculovský disneyland vyrastá neďaleko Slovenska. Pozrite si, na aké atrakcie sa môžete tešiť
Tematická atrakcia pritiahne malých aj veľkých. Dracula ožije vo veľkolepom projekte.
Boja sa len dreveného kolíka, striebra, cesnaku a slnečného žiarenia. O kom je reč? Predsa o upíroch. Toho najznámejšieho si chcú pripomenúť priamo v Rumunsku. Príprava unikátneho Dracula Landu je v plnom prúde. Čo návštevníkom ponúkne?
Na 780-tisícoch metrov štvorcových ponúkne desiatky hororových atrakcií, ktoré budú rozdelené do šiestich tematických zón. Nebudú chýbať ani horské dráhy, bludiská, vodné atrakcie či tematické jazdy postavené na upírskej mytológii.
Aby mohol Dracula Land konkurovať Disneylandu, aj on bude ponúkať ubytovanie v rozsiahlom hotelovom komplexe s drakulovskou atmosférou s 1200 izbami.
Park budete môcť navštíviť aj online. V prípade záujmu sa budete môcť virtuálne zúčastniť na vybraných podujatiach a interagovať s jeho svetom z pohodlia domova. Ak sa projekt úspešne rozbehne, môže to významne ovplyvniť cestovný ruch v Rumunsku.