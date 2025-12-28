Najznámejším Slovákom vo Vatikáne bol muž bez tváre. Elektrikár Mirko iba túžil žiť dôstojne
Nikdy ho nevidela pod vplyvom alkoholu.
„Nikdy nepovedal, že on trpí... Mala som možnosť pracovať s ťažko chorými, aj so zomierajúcimi, ale s týmto som sa naozaj nestretla,“ hovorila pre Vatican News rehoľná sestra Pavla Jana Draganová, ktorá vyrozprávala príbeh azda najznámejšieho Slováka vo Vatikáne. Muž so závojom, muž bez tváre. Takto prezývali v centre katolíckej cirkvi Miroslava, ktorému nikto nepovedal inak ako Mirko. Prečítajte si príbeh jeho života, ktorý by vystačil aj na film.
Elektrikár zo Slovenska
Vraví sa, že všetky cesty vedú do Ríma a platilo to aj v prípade Mirka, ktorý sa však v hlavnom meste Talianska neocitol za šťastných okolnosti. Mužovi, ktorý bol kedysi na Slovensku elektrikárom, manželom a otcom, sa život v jednom momente zrútil ako domček z kariet – diagnostikovali mu rakovinu, čelil exekúcii a nakoniec sa ocitol na ulici.
„Viem, že pracoval ako živnostník. Potom, keď ochorel, keďže si neplatil dávky, prišla naňho exekúcia. To, čo mal našetrené, v podstate minul na liečbu a na živobytie – keďže nepracoval, nemal žiaden príjem. V rámci tej exekúcie prišiel o byt a dostal sa na ulicu. Keďže už nemal rodičov ani bližších príbuzných, ktorí by mu pomohli, rozhodol sa ísť žobrať do Rakúska, pretože na Slovensku, ako sám hovoril, mu to bolo trápne,“ vravela sestra Pavla Draganová a dodala, že všetky vyžobrané peniaze sa Mirko snažil použiť na liečbu.
Pohľad, ktorý by nezniesol každý
„Nikdy som ho nevidela ani pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom nejakých drog. On naozaj žil dôstojne aj napriek tomu, že žil na ulici,“ spomínala. Vo Viedni však boli tuhé zimy a tak sa Mirko na podnet svojho priateľa z ulice dostal do Ríma, kde bolo teplejšie. „Choroba sa začala zhoršovať, stratil zrak, takže už preňho bolo náročné nejakým spôsobom sa pohybovať. Usídlil sa na Aventíne a tam žobral. Stále nosil tvár zakrytú šatkou,“ prezradila Pavla Draganová. Mirkovi vraj niektorí zvedavci strhávali šatku z tváre a takýmto spôsobom mu ubližovali.
„Pohľad na jeho tvár by naozaj zniesol málokto. Pretože bola totálne znetvorená rakovinou – nemal oči, nemal nos. V podstate, čo mal funkčné, bola už len tá jeho dolná sánka,“ povedala otvorene sestra Pavla. Bola to práve ona, ktorej Mirko svoju tvár odhalil niekoľkokrát. Prvýkrát sa s „mužom bez tváre“, ako ho prezývali ľudia v Ríme, stretla v septembri 2022 po dlhej dobe prehovárania.