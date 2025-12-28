Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno - Dobré noviny
Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.
Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom. — Foto: Instagram - @richardmullerofficial; @emamuller

Kým dcéra Ema je senzitívny motýľ, Filip je iný.

„Tatuškovi želám, aby to, čo držal tri týždne, držal celý život,“ zaznelo z úst Soni Müllerovej pri štedrovečernom stole v čase, kedy sa to medzi ňou a Richardom lámalo. V dobovom videu, ktoré ukázali vo filme Nepoznaní, neplánovane zaznamenali aj rozchod ich vzťahu, za ktorý mohli spevákove drogové excesy, nevery a klamstvá. „Rozbil som krásnu rodinu,“ priznal v Anjeloch strážnych Rišo Müller, ktorému dodnes neodpustil najmä syn Filip.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otec-syn

„Môžete sa ma spýtať na všetko, ale nie na otca,“ hovoril kedysi spevák a syn slávneho herca Vlada Müllera, s ktorým nikdy nemali „harmonický srdcervúci vzťah“. „Možno to bola aj moja vina, lebo som jednoznačne inklinoval k matke. Keď si to tak spätne uvedomujem, často som mu podvedome dával najavo, že on pre mňa v rodine nie je dominantný,“ povedal otvorene v podcaste BoomerTalk Richard a dodal, že na minulosť nemá najlepšie spomienky, no po čase sa na mnohé veci začal dívať inou optikou.

Richard Müller a Eliška Müllerová.
Prečítajte si tiež: Richard Müller: Keď premýšľam nad otcom, je mi smutno. Mama Eliška bola mojím najväčším anjelom strážnym

Dnes mu je ľúto, že jeho otec odišiel tak skoro, pretože mohol svojím talentom potešiť ešte mnohých ľudí. „Som naňho hrdý a pyšný,“ povedal o otcovi Vladovi spevák, ktorý prezradil, že neľahký vzťah otec-syn prežíva aj opačne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikdy neodpustil

„Generačne sa to tak trošku prelína. Mám pocit, že veľmi podobný, nie celkom spontánny a veselý, mám ja teraz vzťah so svojím 34-ročným synom. Nechcem povedať, že si nerozumieme, to vôbec nie. Verím, že sa tie veci ešte pomenia, ale mám taký pocit, že nie som zďaleka v jeho živote dôležitý,“ priznal o vzťahu s prvorodeným synom Filipom, ktorý mu vraj mnohé veci neodpustil.

