Prehýrená noc sa dá zachrániť. Lekárka sa podelila o recept na raňajky, ktoré zaručene vyliečia opicu
Prehýrená noc sa dá zachrániť. Lekárka sa podelila o recept na raňajky, ktoré zaručene vyliečia opicu

Obrázok vygenerovaný AI / Ilustračné foto.
Obrázok vygenerovaný AI / Ilustračné foto. — Foto: Gemini/Dobré noviny, Freepik/freepik

Dôležitú úlohu v týchto raňajkách zohráva aj slanina.

Alkoholu sa vedome vyhýba čoraz viac ľudí, no tým, ktorí sa na túto cestu ešte nevydali, alebo sa na ňu ani nechystajú, pohárik vaječného koňaku či dobrého vína často spríjemňuje sviatočnú atmosféru. Pri oslavách príchodu nového roka sa pritom občas stáva, že sa jeden pohárik nakoniec premení na viac, než telo dokáže zniesť. Nasledujúci deň sa však vôbec nemusí niesť v znamení bolehlavu, veľakrát stačí telu len dopriať to, čo mu alkohol vzal.

Dá sa to napraviť

Myslí si to aj všeobecná lekárka Zoe Williams. Tá prišla s receptom na raňajky, ktoré podľa nej dokážu človeka zaručene vyliečiť z „opice“. Obsahujú ideálnu kombináciu živín potrebných na doplnenie solí, cukrov a bielkovín, o ktoré telo po nadmernom pití prišlo a hoci sa do toho niektorým nechce, lekárka zdôrazňuje, že aj napriek nevoľnosti je ráno dôležité najesť sa a tieto živiny telu dopriať.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Nevoľnosť po prehýrenej noci podľa nej súvisí aj s nízkou hladinou cukru v krvi, pretože pečeň pri jeho regulácii funguje menej efektívne, keďže ju zamestnáva vylučovanie alkoholu z tela. Jedlom sa to však dá napraviť.

Tri základné ingrediencie

„V prvom rade treba siahnuť po zmiešanom chlebe, ktorý je z polovice celozrnný a z polovice biely. Dodá vám bielkoviny a vlákninu, čo pre telo znamená okamžitú energiu a aj takú, ktorá sa uvoľňuje pomalšie,“ vysvetlila lekárka pre Daily Mail a prezradila aj ďalšie ingrediencie, ktoré by mali raňajky obsahovať.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

