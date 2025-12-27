Mamička nevnímala, aj tak jej pripravili Vianoce. Róbert Bezák vie, prečo sa cez sviatky neoplatí hnevať
V Betleheme mu bolo všetko jasné.
Vianoce sú o pokoji a miere, hoci sa Ježiš narodil uprostred neistoty a napätia. Mária s Jozefom museli odcestovať do Betlehema a neskôr uniknúť do Egypta, bez istoty a domova. Svet sa aj dnes hýbe v napätiach a ťažkostiach, no Vianoce nám pripomínajú nádej a pokoj, ktoré môžeme šíriť medzi ľuďmi. Pre arcibiskupa Róberta Bezáka sú sviatky o jednoduchých gestách, blízkosti a viere, že dobro nakoniec zvíťazí. Ľuďom počas vianočného obdobia pripomína veľmi dôležitú vec.
Rezne na vojne
Na Vianoce v prievidzskej bytovke si Róbert Bezák pamätá veľmi dobre – koledy, betlehem a otec, ktorý vždy večer pripravoval stromček, aby ho deti nevideli. „Do obývačky sme pozerali cez kľúčovú dierku, snažili sme sa cez ňu pozrieť, či nám Ježiško dal aj nejaké darčeky pod stromček,“ spomínal pre TA3 Bezák, ktorý bol každý rok zvedavý, aké darčeky dostane a keď nejaké našiel vopred, pod stromček zahral dokonalú scénu, aké sú úžasné a že stále verí, že darčeky nosí Ježiško.
„Zaujímavé sviatky som zažil aj na vojne, dva roky som bol povinne vojakom v socialistickej armáde. Ani tam sa neodvážili, aby neboli Vianoce. Bol pripravený zemiakový šalát a rezne. Bolo to úplne niečo iné, také suchšie Vianoce,“ spomínal trnavský arcibiskup, ktorý ani počas pandémie nechcel, aby prišiel o čaro Vianoc. Doma v obývačke odslúžil omšu pre rodičov, po ktorých prebral všetky tradície.
Mamička nevnímala
„Otec mal zvyk hádzať orechy do rohov, aby bol aj dom obdarený. Teraz to preberiem ja. Bude to milá spomienka,“ vravel po odchode otca Bezák, ktorý o Vianoce nechcel pripraviť ani svoju mamičku Gabrielu, keď bola veľmi chorá.