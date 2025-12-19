Má taký malý dôchodok, že pracuje aj ako 75-ročná. Príbeh pani Marty nie je ojedinelý, pomôcť môže hocikto
Dôchodkyňa celý život pracovala, na dôstojný príjem od štátu to nestačilo.
Zákazníci ju poznajú ako milú predavačku, ktorá si pamätá, kto si dáva nakrájať chlieb. Len málokto ale tuší, že pracuje iba preto, aby si mohla dovoliť vlastný nákup. Pani Marta totiž patrí medzi ľudí, ktorí v starobe balansujú na hranici chudoby. Pomôcť im v najťažších chvíľach môžeme aj my – dokážeme to urobiť pomocou pár klikov.
Veľa práce za málo peňazí
Pani Marta má 75 rokov a stále pracuje v potravinách na polovičný úväzok. Po nástupe do dôchodku rýchlo pochopila, že bez ďalšej práce sa jej ako osamelej dôchodkyni uživiť nepodarí. Pracovala celý život, avšak na slabo platených pozíciách – upratovala v škôlke, pracovala v školskej jedálni a starala sa aj o chorú mamu. Tušila, že príjem zo sociálnej poisťovne v starobe nebude veľký, ale netušila, že vystačí tak na živorenie.
Na začiatku sa snažila šetriť a nakupovať len nevyhnutné veci. Všetko, čo jej ostalo uskromnením sa v potravinách, neskôr zhltli stále rastúce poplatky za energie a lieky. V najťažších chvíľach jej požičiavala kamarátka s vyšším dôchodkom, ale uvedomovala si, že to takto nemôže fungovať. Keď nechcela skončiť na ulici, musela si zarobiť. Vďaka práci v potravinách si už síce nemusí požičiavať, ale začínalo sa to odzrkadľovať na jej zdraví.
Práca v neustálom prúde studeného vzduchu jej spôsobila problémy s kĺbmi. „Nemusí si už požičiavať od kamarátky a účty platí načas. Ale stále musí šetriť a počítať každé euro. Na konci mesiaca už často nemá ani na základný nákup v potravinách,“ informuje združenie Vagus, ktorá na Martin príbeh upozornila.
Teplé jedlo vždy, keď má voľno
Marta sa zatiaľ neodvážila opýtať v predajni, či by si domov nemohla vziať aspoň potraviny po záruke, ktoré by inak skončili v koši. Dôchodkyňa napokon našla pomocnú ruku v dennom centre Domec, o ktorom sa dopočula v správach.