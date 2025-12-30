Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke
Život filmového princa Bajaju bol tvrdí než akýkoľvek scenár.
Bol hviezdou, ktorá kráčala po červenom koberci v Cannes. Bol hercom, ktorému sa klaňalo publikum doma aj v zahraničí. A napokon bol mužom, ktorý na staré kolená počítal každé euro dôchodku a priznával, že ho komunisti pripravili o roky života, prácu aj rodinu.
Ivan Palúch, legendárny filmový princ Bajaja a nezabudnuteľný Adam Šangala, žil život, ktorý by nevymyslel ani ten najdramatickejší scenárista. Sláva, zákazy, strata dcéry, roky ticha aj myšlienky na samovraždu – a popri tom neutíchajúca túžba zostať čestným človekom, aj keď ho to stálo všetko.
Chcel len hrať
Herectvo bolo preňho samozrejmosťou. Ivan Palúch opakovane hovoril, že o inom povolaní nikdy ani neuvažoval. Divadlo ho priťahovalo od mladosti a bral ho ako prirodzený priestor, kde môže existovať.
Jeho kroky preto prirodzene viedli na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Štúdium však musel prerušiť – lekári mu diagnostikovali vrodenú očnú vadu, šeroslepotu. Ako informuje Medium.cz, jeho pedagóg Július Pántik v tom videl neprekonateľný hendikep, pretože herec nastupuje na javisko v tme. Sna o hereckej kariére sa však Ivan nevzdal.
„Ja akosi som ani neuvažoval o niečom inom, vždy som inklinoval k divadlu,“ citovali ho v minulosti Topky. Aj bez ukončeného štúdia sa postupne dostal na profesionálne javiská. Hral v oblastných divadlách, zaujal výrazným prejavom, fyzickou charizmou aj vnútornou silou, ktorú kamera milovala. A čoskoro si ho všimli aj filmári.
Hviezda červeného koberca
Koncom 60. rokov patril medzi najobsadzovanejších hercov svojej generácie. Nakrúcal doma aj v zahraničí, dostával ponuky, ktoré sa slovenským hercom otvárali len výnimočne. Keď sa prechádzal po červenom koberci v Cannes, kde sa v jednom roku premietali až tri filmy s jeho účasťou, bolo jasné, že jeho kariéra prerástla hranice Československa, pripomína Plus Jeden Deň.
V tom čase nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jeho kariéra mala náhle zastaviť. Bol obsadzovaný, rešpektovaný a jeho meno malo váhu. O to tvrdší prišiel zlom po roku 1968.