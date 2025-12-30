Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke - Dobré noviny
Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke
Ilustračný obrázok.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

David Gránský sa stal znova otcom.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Karel Šíp našiel šťastie pri Ive.

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Ilustračný obrázok.

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

— Foto: CSFD.sk - Film Princ Bajaja, Filmové studio Barrandov / CSFD.sk - Česká televize

Život filmového princa Bajaju bol tvrdí než akýkoľvek scenár.

Bol hviezdou, ktorá kráčala po červenom koberci v Cannes. Bol hercom, ktorému sa klaňalo publikum doma aj v zahraničí. A napokon bol mužom, ktorý na staré kolená počítal každé euro dôchodku a priznával, že ho komunisti pripravili o roky života, prácu aj rodinu.

Ivan Palúch, legendárny filmový princ Bajaja a nezabudnuteľný Adam Šangala, žil život, ktorý by nevymyslel ani ten najdramatickejší scenárista. Sláva, zákazy, strata dcéry, roky ticha aj myšlienky na samovraždu – a popri tom neutíchajúca túžba zostať čestným človekom, aj keď ho to stálo všetko.

Chcel len hrať

Herectvo bolo preňho samozrejmosťou. Ivan Palúch opakovane hovoril, že o inom povolaní nikdy ani neuvažoval. Divadlo ho priťahovalo od mladosti a bral ho ako prirodzený priestor, kde môže existovať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1486130003353118&set=a.653712926594834

Jeho kroky preto prirodzene viedli na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Štúdium však musel prerušiť – lekári mu diagnostikovali vrodenú očnú vadu, šeroslepotu. Ako informuje Medium.cz, jeho pedagóg Július Pántik v tom videl neprekonateľný hendikep, pretože herec nastupuje na javisko v tme. Sna o hereckej kariére sa však Ivan nevzdal.

„Ja akosi som ani neuvažoval o niečom inom, vždy som inklinoval k divadlu,“ citovali ho v minulosti Topky. Aj bez ukončeného štúdia sa postupne dostal na profesionálne javiská. Hral v oblastných divadlách, zaujal výrazným prejavom, fyzickou charizmou aj vnútornou silou, ktorú kamera milovala. A čoskoro si ho všimli aj filmári.

Hviezda červeného koberca 

Koncom 60. rokov patril medzi najobsadzovanejších hercov svojej generácie. Nakrúcal doma aj v zahraničí, dostával ponuky, ktoré sa slovenským hercom otvárali len výnimočne. Keď sa prechádzal po červenom koberci v Cannes, kde sa v jednom roku premietali až tri filmy s jeho účasťou, bolo jasné, že jeho kariéra prerástla hranice Československa, pripomína Plus Jeden Deň.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/seniorslovensko/posts/pfbid0aBrhfvDrzKh8jUU871f9iqBejxqgE6ZBuLGXtzyz5XqmrtujQoxTW1D7hHHpgB5bl

V tom čase nič nenasvedčovalo tomu, že by sa jeho kariéra mala náhle zastaviť. Bol obsadzovaný, rešpektovaný a jeho meno malo váhu. O to tvrdší prišiel zlom po roku 1968.

Roztrhnutý pas a najväčšia zrada

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 4
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

