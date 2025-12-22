Keď v noci utiekla od žiarlivca, s dcérkou prespali v škodovke. Eňa Vacvalová pochopila tvrdú pravdu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď v noci utiekla od žiarlivca, s dcérkou prespali v škodovke. Eňa Vacvalová pochopila tvrdú pravdu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Katarína Nádaská.

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Juraj Rašla s manželkou Luckou.

Juraj Rašla pre Dobré noviny: Z Diany Mórovej sa mi triasli kolená. Až pri manželke mi to celé docvaklo

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

SLEDUJE NÁS 206 929 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď v noci utiekla od žiarlivca, s dcérkou prespali v škodovke. Eňa Vacvalová pochopila tvrdú pravdu

Eňa Vacvalová.
Eňa Vacvalová. — Foto: Promo fotografie TV JOJ (Sedem); Facebook - Oliver Andrásy

Po smrti dvoch bratov bola pre rodičov zázrakom.

„A takto to vyzerá, keď sa nám do mesta s*rie dedina!“ vykríkol Oliver Andrásy, keď na prijímacích skúškach prvýkrát uvidel Elenu Vácvalovú. „Keby sa vám sem n*srala dedina, tak tu v tej Bratislave zdegenerujete a ty si toho dôkazom!“ odvetilo drzé dievča, ktoré sa nikdy nebálo povedať svoj názor. Statočná humoristka prežila rodinné tragédie, sama vychovala dcéru a po toxickom manželstve sa dokázala postaviť na vlastné nohy. Napriek všetkému Eňa našla šťastie a lásku a dnes je dôkazom, že odvaha, humor a vytrvalosť dokážu prekonať aj tie najťažšie životné skúšky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DajtoTV/photos/a.266190283495803/548812068566955/?type=3&ref=embed_post

Smrť dvoch bratov

Ako dcéra učiteľky a riaditeľa sa neustále snažila byť dobrá, nereptala, mala byť príkladom. „Aj som recitovala len preto, lebo som chcela vyhrať. Nebolo to preto, že by ma to bavilo,“ prezradila v podcaste Ľudskosť rodáčka z Tisovca, ktorá odmalička milovala byť stredobodom diania a pozornosť si pýtala aj v tých najmenej vhodných chvíľach, keď jej otec ako riaditeľ školy vítal dôležitých komunistov.

Oliver Andrásy a Elena Vacvalová
Prečítajte si tiež: Okukoval spolužiačky, Eňa Vacvalová bola jednou z nich. Oliver Andrásy jej jedným telefonátom zmenil život

„Komunisti-nekomunisti, ja som prebehla cez celý dom kultúry, postavila som sa k pultu a zarecitovala som. Môj otec skoro od hanby odpadol,“ smiala sa Eňa Vacvalová, ktorá prežila v Tisovci skvelé detstvo. Rodičom však ako dieťa zazlievala, že sa o ňu extrémne báli, pričom až neskôr pochopila prečo. Pred jej narodením totiž tragicky prišli o dvoch synov a Eňu brali ako zázrak.

„Jeden, malý trojmesačný Vilko, zomrel tesne po vojne na zápal pľúc, pretože vtedy neboli absolútne žiadne antibiotiká. Nedokázali ho zachrániť. Mal len tri mesiace, mamu to, samozrejme, zdrvilo, ale viac ju poznačilo to, že jej v Bratislave na vojenskej škole zomrel 16-ročný syn, s ktorým prežila vojnu,“ povedala otvorene Eňa Vacvalová, ktorá od rodičov často počúvala historky o Ondríkovi, ktorého ani nepoznala. Ako kedysi spomínala v relácii Anjeli strážni, 16-ročný brat pojedol s chlapcami na futbale nejaké konzervy. Všetci z toho mali vážne zdravotné problémy, no on jediný sa z toho nedostal.

Manželstvo so žiarlivcom

„Mama sa totálne zrútila. Vtedy otcov dobrý priateľ povedal: ,Ak chceš, aby si ju zachránil, aby nejako existovala, tak jediná šanca je, aby ste mali ešte jedno dieťa.‘ Otec už nechcel, pretože mal 47 rokov, mama 37. Ale potom sa nejako dal nahovoriť, lebo s mamou bolo veľmi zle. Ona sa proste zosypala. Zlyhávalo jej srdce. To bolo už veľa, a tak som sa narodila ja,“ spomínala na mamu, ktorá prežila mimoriadne náročný život. Keď mala Elena vlastné problémy, nechcela jej ešte pridávať a preto si so všetkým poradila sama. Aj vtedy, keď počas jednej noci utiekla od prvého manžela Miša.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…