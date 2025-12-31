VIDEO: Tradičný šalát z Mongolska prekvapí aj Slovákov. Pozrite sa, veď vyzerá ako...
Šalát sa pripravuje najmä v zime.
Stretávajú sa celé rodiny a nesmie pri tom chýbať ani tradičné mongolské jedlo. Tsagaan Sar je najväčší mongolský sviatok – ide o lunárny nový rok, ktorým sa slávi koniec zimy a začiatok jari. Zvyčajne sa oslavuje tri dni a v žiadnej domácnosti nesmie chýbať tzv. niislel šalát.
Mladá žena z Mongolska sa na sociálnej sieti pochválila receptom, ktorý milujú celé generácie. Pri sledovaní videa však mnoho Slovákov možno prekvapene pozdvihne obočie, keďže recept im môže nápadne pripomínať náš tradičný pokrm.
Žena najprv uvarí zemiaky a mrkvu – všetko nakrájala na maličké kúsky, pridá kukuricu, hrášok, cibuľu, salámu a všetko to vymieša majonézou. Na dochutenie použije soľ a cukor. Výsledok v miske vyzerá ako šalát, ktorý nebude chýbať ani na našom vianočnom stole. Ochutnali by ste mongolskú verziu?