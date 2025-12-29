Čo vyhodiť z domácnosti pred Silvestrom? Odborníčka radí, ako si urobiť poriadok v šatníku aj v živote - Dobré noviny
Čo vyhodiť z domácnosti pred Silvestrom? Odborníčka radí, ako si urobiť poriadok v šatníku aj v živote
Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Čo vyhodiť z domácnosti pred Silvestrom? Odborníčka radí, ako si urobiť poriadok v šatníku aj v živote

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Chcete vstúpiť do nového roka s ľahšou hlavou?

Nový rok vnímame ako nový začiatok, no často si doň berieme staré bremená. Nemusia to byť len starosti, ale aj veci, ktoré nám doma roky zaberajú miesto. Podľa odborníčky na upratovanie je práve koniec roka ideálny čas rozhodnúť sa, čo v našom živote už nemá pokračovať.

Profesionálna organizátorka Rachel, na sociálnych sieťach známa ako The Declutter Darling, sa upratovaniu domácností vo Veľkej Británii venuje viac než desať rokov. Ako upozorňuje v jednom z videí, preplnený domov často zbytočne zahlcuje nielen priestor, ale aj myseľ, a práve preto odporúča urobiť si poriadok ešte pred vstupom do nového roka.

Bez výčitiek

Podľa odborníčky je dobré začať tým, čo máme najbližšie k sebe – oblečením. Odporúča vyradiť kúsky, ktoré už nezodpovedajú tomu, kým sme dnes. Týka sa to aj drahého oblečenia, ktoré sme si síce kúpili s dobrým úmyslom, no nikdy sme ho nemali na sebe. Z domácnosti by mali ísť preč aj topánky, ktoré nesedia, pyžamá, v ktorých sa necítime pohodlne, či poroztrácané šperky.

Ako zdôrazňuje, hodnota veci by nemala byť dôvodom, prečo si ju nechávame, ak nám neprináša úžitok ani radosť.

Spomienky nestačia

