Môžu byť rehoľníčky potetované? Ide o srdce. Sestra Lamiya prehovorila o otázke, ktorá zaujíma Slovákov
Môžu byť rehoľníčky potetované? Ide o srdce. Sestra Lamiya prehovorila o otázke, ktorá zaujíma Slovákov
Môžu byť rehoľníčky potetované? Ide o srdce. Sestra Lamiya prehovorila o otázke, ktorá zaujíma Slovákov

Žiadna otázka pre ňu nie je tabu. Sestra Lamiya odpovedá aj na kuriózne otázky.
Žiadna otázka pre ňu nie je tabu. Sestra Lamiya odpovedá aj na kuriózne otázky. — Foto: Instagram sestra_lamiya

Najznámejšej rehoľnej sestry na Slovensku sa túto otázku pýtali už niekoľkokrát.

Je najznámejšou rehoľnou sestrou na Slovensku, používa sociálne siete a ukazuje mladým, že toto povolanie nie je len o modlení a uzatváraní sa za múry kláštorov. Sestra Lamiya, ktorá často ukazuje zákulisie rehoľného života, teraz otvorila jednu zaujímavú, no trochu tabuizovanú tému.

Neraz totiž dostáva otázku, či môžu mať rehoľné sestričky tetovanie. 

Lamiya je už osem rokov saleziánska sestra a je šťastná.
Odstrániť či neodstrániť?

Otázka sa stala predmetom diskusie aj na sociálnych sieťach. „Viacerí sa ma pýtali, či môže rehoľná sestra mať tetovanie alebo, že keď niekto má tetovanie a chce ísť k rehoľným sestrám, či to nie je prekážka," uviedla hneď na začiatku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa sestra Lamiya (@sestra_lamiya)

Vo videu sa zamýšľala nad tým, či by si kandidátka mala dať tetovanie odstrániť, ak sa rozhodne vstúpiť do rehole. Sama priznala, že hovorí len z vlastnej skúsenosti: „Ja osobne nepoznám sestry, ktoré si dali tetovanie už ako sestry, ale poznám dievčatá, ktoré mali tetovanie a vstúpili k sestrám a sú teraz rehoľné sestry a to tetovanie majú. Nebola to žiadna prekážka, ani si ho nevymazali."

Ide o vaše srdce

