Život ju naučil variť z toho, čo chladnička dá. Anikó Vargová nechcela ničiť vzťah s Jožkom tým, čo nemajú
Známa herečka si na svoje šťastie musela počkať.
Napriek tomu, že sa jej po pracovnej stránke vždy darilo, v súkromí dlho také šťastie nemala. V živote Anikó Vargovej sa všetko začalo obracať na dobré až po tom, ako stretla vedca Jožka, s ktorým už roky žije v manželskom zväzku. Jednu vec jej však osud nedoprial – vlastné deti. V rozhovore pre Pravdu sa obľúbená herečka dotkla aj tejto pre mnohé ženy citlivej témy a otvorene priznala, ako sa s tým vyrovnávala.
Umelecká duša
Známa herečka, ktorú mohli televízni diváci vidieť naposledy v obľúbenom seriáli Sľub, sa s košickým vedcom Jozefom Kačmarčíkom spoznala v divadle a odvtedy tvoria pár. Svoju lásku pred piatimi rokmi korunovali aj spoločným áno.
A hoci je jej vyvolený vedcom, aj on je vraj, podobne ako ona, umeleckou dušou. „Má rád divadlo, dokonca amatérsky hral,“ prezradila o Jozefovi, ktorý je vraj jej veľkou oporou a pozorne sleduje aj jej herecké roly. „Niekedy mi s láskavým tónom povie, či by som nemohla hrať také pozitívnejšie postavy,“ dodala so smiechom Anikó Vargová.
Život jej ani manželovi nedoprial potomkov a herečka v rozhovore otvorene prehovorila aj o tom, že to dlho vnímala ako hendikep. Podľa vlastných slov ju ovplyvňoval tlak spoločnosti aj ona sama.