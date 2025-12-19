Život ju naučil variť z toho, čo chladnička dá. Anikó Vargová nechcela ničiť vzťah s Jožkom tým, čo nemajú - Dobré noviny
Život ju naučil variť z toho, čo chladnička dá. Anikó Vargová nechcela ničiť vzťah s Jožkom tým, čo nemajú
Život ju naučil variť z toho, čo chladnička dá. Anikó Vargová nechcela ničiť vzťah s Jožkom tým, čo nemajú

Anikó Vargová prehovorila o deťoch.
Anikó Vargová prehovorila o deťoch. — Foto: Instagram @aniko_vargova

Známa herečka si na svoje šťastie musela počkať.

Napriek tomu, že sa jej po pracovnej stránke vždy darilo, v súkromí dlho také šťastie nemala. V živote Anikó Vargovej sa všetko začalo obracať na dobré až po tom, ako stretla vedca Jožka, s ktorým už roky žije v manželskom zväzku. Jednu vec jej však osud nedoprial – vlastné deti. V rozhovore pre Pravdu sa obľúbená herečka dotkla aj tejto pre mnohé ženy citlivej témy a otvorene priznala, ako sa s tým vyrovnávala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umelecká duša

Známa herečka, ktorú mohli televízni diváci vidieť naposledy v obľúbenom seriáli Sľub, sa s košickým vedcom Jozefom Kačmarčíkom spoznala v divadle a odvtedy tvoria pár. Svoju lásku pred piatimi rokmi korunovali aj spoločným áno.

Anikó Vargová v seriáli Sľub / S manželom Jozefom
Prečítajte si tiež: S mužmi skončila, kým neuvidela jeho „Colgate“ úsmev. Anikó Vargová pri vedcovi Jožkovi uverila v zázrak

A hoci je jej vyvolený vedcom, aj on je vraj, podobne ako ona, umeleckou dušou. „Má rád divadlo, dokonca amatérsky hral,“ prezradila o Jozefovi, ktorý je vraj jej veľkou oporou a pozorne sleduje aj jej herecké roly. „Niekedy mi s láskavým tónom povie, či by som nemohla hrať také pozitívnejšie postavy,“ dodala so smiechom Anikó Vargová.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Život jej ani manželovi nedoprial potomkov a herečka v rozhovore otvorene prehovorila aj o tom, že to dlho vnímala ako hendikep. Podľa vlastných slov ju ovplyvňoval tlak spoločnosti aj ona sama.

Nechcela ho ničiť tým, čo nemajú

