Krajší vianočný dar si nemohla priať. Zuzka Vačková sa spred onkologického ústavu podelila o skvelú správu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Krajší vianočný dar si nemohla priať. Zuzka Vačková sa spred onkologického ústavu podelila o skvelú správu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Dominika Kavaschová prehovorila o materstve.

Nie som ten typ, priznala Dominika Kavaschová. Herečka pri milovaných deťoch jednu vec nikdy neurobí

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Soňa Valentová / Sestra Vierka a Emka

Sestričky si mysleli, že idú do sprchy, ale skončili v plyne. Soňa Valentová bola pre rodičov darom

SLEDUJE NÁS 206 936 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Krajší vianočný dar si nemohla priať. Zuzka Vačková sa spred onkologického ústavu podelila o skvelú správu

Zuzana Vačková.
Zuzana Vačková. — Foto: Instagram - @zuzanavackova

Život je zvláštny scenárista, priznala.

Možno na tú kontrolu kráčala s miernou nervozitou. Možno mala v hlave ticho, v ktorom sa mieša nádej s obavami. Chodby onkologického ústavu sú miestom, kde sa čas správa inak – kde aj silní ľudia stíchnu a každé slovo lekára môže zmeniť celý svet. Zuzana Vačková však odtiaľ tentokrát odchádzala s úsmevom a správou, ktorá má cenu zlata.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wiZhkmKghD82g73gZSAPsWLw7JdhP2WCpvwepEHmKvBjGCBKNyYWsKKWVfpJTB1zl&id=100076302157024

Zvláštny scenárista

„Toto je ten najkrajší vianočný darček, aký som si mohla priať. Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ potešila sa herečka, ktorej počas tohto roka objavili zhubný nádor na hrubom čreve.

Zuzana Vačková / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Dnes by to už nejedla. Zuzana Vačková po zhubnom nádore na čreve vie, čo by v živote robila inak

„Život je zvláštny scenárista. Vie nás občas potrápiť, vystrašiť, spomaliť, ale keď príde dobrá správa, o to hlbšie si uvedomíme, čo je naozaj dôležité. Zdravie. Blízkosť. Láska. Ľudia, ktorých môžeme objať. Ľudia, ktorých milujeme a ktorí milujú nás,“ napísala len týždeň pred vianočnými sviatkami šťastná Zuzka Vačková. Vianoce majú pre ňu dnes ešte hlbší význam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Vackova (@zuzanavackova)

Nečakaný nádor

Nejde o darčeky ani dokonalé sviatočné chvíle, ale o pokoj v duši, vďačnosť a radosť z obyčajných momentov. Zo smiechu, ticha, z pocitu, že sme spolu. Pre Zuzanu Vačkovú majú tieto slová váhu. Pred časom sa totiž sama ocitla v situácii, keď sa jej život nečakane zastavil.

Cítila sa dobre, netrápili ju žiadne vážne ťažkosti, o to väčším šokom bolo, keď jej lekári pri preventívnom vyšetrení našli v hrubom čreve polyp. Spočiatku nevyzeral nijako podozrivo, no ďalšie vyšetrenia priniesli zdrvujúcu správu – je to zhubný nádor.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…