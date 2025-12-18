Krajší vianočný dar si nemohla priať. Zuzka Vačková sa spred onkologického ústavu podelila o skvelú správu
Život je zvláštny scenárista, priznala.
Možno na tú kontrolu kráčala s miernou nervozitou. Možno mala v hlave ticho, v ktorom sa mieša nádej s obavami. Chodby onkologického ústavu sú miestom, kde sa čas správa inak – kde aj silní ľudia stíchnu a každé slovo lekára môže zmeniť celý svet. Zuzana Vačková však odtiaľ tentokrát odchádzala s úsmevom a správou, ktorá má cenu zlata.
Zvláštny scenárista
„Toto je ten najkrajší vianočný darček, aký som si mohla priať. Bola som na kontrole a výsledky sú dobré,“ potešila sa herečka, ktorej počas tohto roka objavili zhubný nádor na hrubom čreve.
„Život je zvláštny scenárista. Vie nás občas potrápiť, vystrašiť, spomaliť, ale keď príde dobrá správa, o to hlbšie si uvedomíme, čo je naozaj dôležité. Zdravie. Blízkosť. Láska. Ľudia, ktorých môžeme objať. Ľudia, ktorých milujeme a ktorí milujú nás,“ napísala len týždeň pred vianočnými sviatkami šťastná Zuzka Vačková. Vianoce majú pre ňu dnes ešte hlbší význam.
Nečakaný nádor
Nejde o darčeky ani dokonalé sviatočné chvíle, ale o pokoj v duši, vďačnosť a radosť z obyčajných momentov. Zo smiechu, ticha, z pocitu, že sme spolu. Pre Zuzanu Vačkovú majú tieto slová váhu. Pred časom sa totiž sama ocitla v situácii, keď sa jej život nečakane zastavil.
Cítila sa dobre, netrápili ju žiadne vážne ťažkosti, o to väčším šokom bolo, keď jej lekári pri preventívnom vyšetrení našli v hrubom čreve polyp. Spočiatku nevyzeral nijako podozrivo, no ďalšie vyšetrenia priniesli zdrvujúcu správu – je to zhubný nádor.