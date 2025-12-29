Prišiel o zrak, no chce tu byť pre rodinu. Mariána môže zachrániť zázračný liek, ktorý si nemôže dovoliť
Otec z Prešova prosí o pomoc v boji so vzácnym ochorením.
Keď sa ráno zobudí, nevidí svet okolo seba. Napriek tomu vstáva s vedomím, že ho čakajú manželka a päťročný syn. Marián Petro z Prešova má 36 rokov a už dve desaťročia bojuje so vzácnym genetickým ochorením, ktoré mu vzalo zrak a prinieslo desiatky náročných operácií. Dnes stojí pred ďalšou výzvou – liek, ktorý mu môže zachrániť život, je pre neho bez pomoci dobrých ľudí nedosiahnuteľný.
Ako informuje portál Donio, vzácna choroba s názvom Von Hippel-Lindauov syndróm spôsobuje tvorbu nádorov po celom tele. Hoci sú často nezhubné, napádajú životne dôležité orgány a dajú sa riešiť len chirurgicky. Marián má za sebou viac než 30 operácií mozgu, miechy, očí či chrbtice. Ako sám hovorí, žije s neustálym vedomím, že ďalší zákrok môže priniesť nezvratné následky.
Rast nádorov nemá čo stopnúť
Ochorenie mu diagnostikovali ešte ako tínedžerovi. Magnetická rezonancia vtedy odhalila tri tumory v hlave. „Každý zdravý človek má gén, ktorý zabraňuje rastu nádorov. Lenže ja ho mám poškodený, čiže nemá mi to čo stopnúť,“ vysvetlil Marián pre noviny.sk.
Nádory sa mu odvtedy vracajú opakovane. Niektoré museli lekári ponechať v tele, aby predišli ochrnutiu. Práve toho sa Marián obáva najviac. „Pri každom otváraní je to riziko, že dôjde k nenávratnému poškodeniu. Už to, že som prišiel o zrak, je dosť. A ešte keby mi táto choroba zobrala pohyb, to by už bolo veľa,“ dodal s obavami.