Prišiel o zrak, no chce tu byť pre rodinu. Mariána môže zachrániť zázračný liek, ktorý si nemôže dovoliť
Prišiel o zrak, no chce tu byť pre rodinu. Mariána môže zachrániť zázračný liek, ktorý si nemôže dovoliť
Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Emília Vášáryová / Július Satinský a Milan Lasica

Hovorili, že nebude mať deti, nakoniec mala tri. Milka Vášáryová raz rodila vďaka najväčším komikom

Nora Kabrheľová je v súčasnosti šťastná a spokojná.

Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Katarína Nádaská / Ilustračný záber

Katarína Nádaská pre Dobré noviny: Na Vianoce som si brala deti, ktoré nik nechcel. Uvažovala som o adopcii

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Prišiel o zrak, no chce tu byť pre rodinu. Mariána môže zachrániť zázračný liek, ktorý si nemôže dovoliť

— Foto: Donio.sk / Pomôžme Mariánovi v boji s VHL. Jeho nádej je v lieku Welireg

Otec z Prešova prosí o pomoc v boji so vzácnym ochorením.

Keď sa ráno zobudí, nevidí svet okolo seba. Napriek tomu vstáva s vedomím, že ho čakajú manželka a päťročný syn. Marián Petro z Prešova má 36 rokov a už dve desaťročia bojuje so vzácnym genetickým ochorením, ktoré mu vzalo zrak a prinieslo desiatky náročných operácií. Dnes stojí pred ďalšou výzvou – liek, ktorý mu môže zachrániť život, je pre neho bez pomoci dobrých ľudí nedosiahnuteľný.

Ako informuje portál Donio, vzácna choroba s názvom Von Hippel-Lindauov syndróm spôsobuje tvorbu nádorov po celom tele. Hoci sú často nezhubné, napádajú životne dôležité orgány a dajú sa riešiť len chirurgicky. Marián má za sebou viac než 30 operácií mozgu, miechy, očí či chrbtice. Ako sám hovorí, žije s neustálym vedomím, že ďalší zákrok môže priniesť nezvratné následky.

Rast nádorov nemá čo stopnúť

Ochorenie mu diagnostikovali ešte ako tínedžerovi. Magnetická rezonancia vtedy odhalila tri tumory v hlave. „Každý zdravý človek má gén, ktorý zabraňuje rastu nádorov. Lenže ja ho mám poškodený, čiže nemá mi to čo stopnúť,“ vysvetlil Marián pre noviny.sk.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/marian.c.petro/posts/pfbid02wcfgX4CxQHdEGmqqH6zN9zE7c9SK3apZ2A35jwyboaeQaC1PR5pvupH8CmQU9chkl

Nádory sa mu odvtedy vracajú opakovane. Niektoré museli lekári ponechať v tele, aby predišli ochrnutiu. Práve toho sa Marián obáva najviac. „Pri každom otváraní je to riziko, že dôjde k nenávratnému poškodeniu. Už to, že som prišiel o zrak, je dosť. A ešte keby mi táto choroba zobrala pohyb, to by už bolo veľa,“ dodal s obavami.

Tatik nevidí a ja ho veľmi ľúbim

Článok pokračuje na ďalšej strane...

