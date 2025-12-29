Prečo mám stále modriny? pýtal sa. Brendan Fraser žil v napohľad dokonalom tele, no jedného dňa povedal dosť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prečo mám stále modriny? pýtal sa. Brendan Fraser žil v napohľad dokonalom tele, no jedného dňa povedal dosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Emília Vášáryová / Július Satinský a Milan Lasica

Hovorili, že nebude mať deti, nakoniec mala tri. Milka Vášáryová raz rodila vďaka najväčším komikom

Mirko so slovenskou delegáciou / Ilustračná fotografia

Najznámejším Slovákom vo Vatikáne bol muž bez tváre. Elektrikár Mirko iba túžil žiť dôstojne

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

SLEDUJE NÁS 206 886 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prečo mám stále modriny? pýtal sa. Brendan Fraser žil v napohľad dokonalom tele, no jedného dňa povedal dosť

Brendan Fraser sa na mnohé roky odmlčal.
Brendan Fraser sa na mnohé roky odmlčal. — Foto: Wikimedia Commons

Vyšportovaná postava dostávala celé roky zabrať.

Dôraz na výkon a perfektný zjav. Herec Brendan Fraser celé roky pociťoval enormný tlak na svoju postavu. Očakávania filmových tvorcov na výkon v začiatkoch jeho kariéry boli také veľké, že telo mu takmer vypovedalo službu.

Chvíľa, keď si povedal dosť

Fraser sa vo svojich starších filmových úlohách pýšil vyšportovanou postavou a zaškatuľkoval sa do pozície svalovca v akčných komédiách. Keď sa však blížil ku štyridsiatke, telo nápor prestávalo zvládať. „Raz príde chvíľa, keď sa to pokazí. Okolo roku 2007 som pracoval na jednom nízkorozpočtovom projekte, jazdili sme tam po horách a riekach a veľa vecí vznikalo za pochodu," spomína Brendan Fraser pre Variety.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brendan Fraser (@brendan__fraser)

Celé natáčanie pretrpel, pretože bojoval so zranením a silnými bolesťami, ale tváril sa, že je všetko v poriadku. „Film skončil a vtedy som sám sebe povedal, že na tieto nezmysly som už dosť starý. Všetko ma začínalo dobiehať. Musel som si sám odpovedať, prečo mám vlastne schytávať údery, prečo mám mať stále po tele modriny," priznáva.

Sám si potreboval vysvetliť dôvod, prečo v tom pokračuje. Priznal, že vo svojej hereckej kariére sa veľmi snažil a pristupoval k nej spôsobom, ktorý nemohol dlho vydržať. „Mal som pocit, že ak to nebolí, tak si svoj život ani nezaslúžim," dodal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brendan Fraser (@brendan__fraser)

Veľkolepý návrat

Fraserova kariéra po prvotných úspechoch zaznamenala útlm na celé desaťročia. Dôvodom bolo hlavne účinkovanie v série filmových prepadákov, ale aj boj s depresiami.

Brendan Fraser napokon zažil veľkolepý návrat, ktorý vyvrcholil v roku 2022 filmom Veľryba, za ktorý si odniesol sošku Oscara.

Brendan Fraser v roku 1999 a 2021
Prečítajte si tiež: Napadli ho, smrť mu zobrala milovanú osobu a Hollywood ho zradil. Brendan Frasier sa po rokoch vracia

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…