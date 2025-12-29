Prečo mám stále modriny? pýtal sa. Brendan Fraser žil v napohľad dokonalom tele, no jedného dňa povedal dosť
Vyšportovaná postava dostávala celé roky zabrať.
Dôraz na výkon a perfektný zjav. Herec Brendan Fraser celé roky pociťoval enormný tlak na svoju postavu. Očakávania filmových tvorcov na výkon v začiatkoch jeho kariéry boli také veľké, že telo mu takmer vypovedalo službu.
Chvíľa, keď si povedal dosť
Fraser sa vo svojich starších filmových úlohách pýšil vyšportovanou postavou a zaškatuľkoval sa do pozície svalovca v akčných komédiách. Keď sa však blížil ku štyridsiatke, telo nápor prestávalo zvládať. „Raz príde chvíľa, keď sa to pokazí. Okolo roku 2007 som pracoval na jednom nízkorozpočtovom projekte, jazdili sme tam po horách a riekach a veľa vecí vznikalo za pochodu," spomína Brendan Fraser pre Variety.
Celé natáčanie pretrpel, pretože bojoval so zranením a silnými bolesťami, ale tváril sa, že je všetko v poriadku. „Film skončil a vtedy som sám sebe povedal, že na tieto nezmysly som už dosť starý. Všetko ma začínalo dobiehať. Musel som si sám odpovedať, prečo mám vlastne schytávať údery, prečo mám mať stále po tele modriny," priznáva.
Sám si potreboval vysvetliť dôvod, prečo v tom pokračuje. Priznal, že vo svojej hereckej kariére sa veľmi snažil a pristupoval k nej spôsobom, ktorý nemohol dlho vydržať. „Mal som pocit, že ak to nebolí, tak si svoj život ani nezaslúžim," dodal.
Veľkolepý návrat
Fraserova kariéra po prvotných úspechoch zaznamenala útlm na celé desaťročia. Dôvodom bolo hlavne účinkovanie v série filmových prepadákov, ale aj boj s depresiami.
Brendan Fraser napokon zažil veľkolepý návrat, ktorý vyvrcholil v roku 2022 filmom Veľryba, za ktorý si odniesol sošku Oscara.